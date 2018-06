En dos meses llega al mercado el primer champagne elaborado en los Valles Calchaquíes

inSalta.info/ Los amantes de Cafayate y sus vinos tendrán en julio próximo una sorpresa que no podrán evitar probar: la bodega Vasija Secreta sacará al mercado el primer champagne elaborado en los Valles Calchaquíes, que llegará al mercado bajo la marca Gata Flora.

“La decisión de incursionar en este nuevo segmento se tomó hace más de un año, y demandó una importante inversión en la compra de equipamiento como tanques, filtros y hasta una línea de fraccionamiento especial, además de la capacitación del personal y la contratación de un enólogo especializado”, explicó a IN Salta Matías Córdoba, gerente de Producción de la empresa.

“La inversión se hizo con un socio -un argentino radicado en Estados Unidos-, y planeamos producir alrededor de 4.000 cajas por año. Vamos a apuntar al segmento de alta gama, con un precio de venta al público de alrededor de 400 pesos por botella”, profundizó.

Matías y su hermano Marcelo, que se desempeña como gerente Comercial, trabajan en equipo con su madre, Nelly Murga, para conducir los destinos de una empresa cuyos primeros antecedentes se remontan a 1857. La bodega -que se llamaba La Banda- cambió de manos varias veces hasta que en los '60 la compró Vicente Murga, padre de Nelly y abuelo de Matías y Marcelo.

Cuando Don Vicente falleció, en 1977, lo heredaron Nelly y su esposo Ángel Córdoba. “Recuerdo que la bodega estaba destruida, y fue muy difícil tomar la decisión de reactivarla. Pero afrontamos el desafío y nos instalamos en Cafayate”, contó la mujer.

Los primero pasos no fueron fáciles. “En esa época todo era casi artesanal. Los procesos eran muy básicos, no había buena mano de obra, y hasta los enólogos eran técnicos y no profesionales. Lo primero que hicimos fue, en 1978, cambiar el nombre de la bodega a Vasija Secreta; y después comenzamos un proceso de tecnificación y capacitación que dura hasta ahora”, recordó Nelly.

La incorporación de los hijos al negocio, hace algo más de 20 años, coincidió con una profunda transformación en los hábitos de consumo del vino. “Pasamos de clasificar los vinos en finos y comunes, a resaltar los varietales, buscando destacar los sabores de cada cepa”, contó Matías, quien explicó que ello obligó a reconfigurar por completo la producción.

Hoy la bodega ofrece una gran variedad de cepas y etiquetas. Su principal producto es el vino Vasija Secreta en las variedades Cabernet, Malbec (ambos tintos) y Torrontés (blanco), que se vende en el segmento más competitivo del mercado. “El 80% del consumo es de Malbec, y nuestra producción se adecúa a esa demanda”, relató Córdoba.

Para la gama alta cuentan con la marca VAS (Vasija, en latín), que es un Malbec con dos años en barrica y un precio al público de unos 500 pesos por botella. Y para el público joven, lograron una fuerte inserción de su Gata Flora Torrontés Tardío, un vino joven y dulce que se metió en el segmento New Age. También con la etiqueta Gata Flora tienen un tinto con madera.

El principal mercado de Vasija Secreta es hoy el regional, aunque la empresa también exporta el 10% de su producción a países como Brasil, Uruguay, EEUU y los países escandinavos. “Desde 1988 participamos de misiones comerciales a muchos países buscando abrir nuevos mercados, pero exportar desde Cafayate es muy complejo”, consideró Nelly Murga.

Con el desafío del lanzamiento del nuevo champagne por delante, ella siente que se ha progresado mucho, pero también que queda mucho por hacer. “No aspiro a que la bodega sea muy grande, sino a que tenga una gran calidad de productos y de presentación. Sueño con ver a Vasija Secreta compitiendo en el más alto nivel internacional”, concluyó.