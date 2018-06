La CGT confirmó que un tercer paro general contra el Gobierno en junio

Ámbito.com/ La CGT confirmó que prepara el tercer paro general contra el gobierno de Mauricio Macro para junio. Como anticipó este medio, los principales referentes de la central obrera evalúan la conveniencia de convocar a una medida de fuerza para la primera quincena del mes, antes que inicie el Mundial de Rusia el jueves 14 de junio.

Según se supo, una de las posibilidades que se analizan en Azopardo 802 es realizar la protesta el martes 12 o miércoles 13. Las dos CTA que lideran Hugo Yasky y Pablo Micheli propusieron que sea el viernes 8. La Corriente Federal del bancario Sergio Palazzo ya adhirió, pero no dio su fecha. El sector de Gordos e Independientes de la CGT coincide con la necesidad de organizar un paro general por el veto a la ley de tarifas, la escalada inflacionaria, el parate al consumo, el techo paritario de 15% y los despidos, pero prefieren sumar un rechazo al acuerdo con el FMI, que estiman se podrá firmar a mediados de mes.

En medio de la Marcha Federal por Pan y Trabajo que concluyó este viernes en Plaza de Mayo, los triunviros Juan Carlos Schmid y Héctor Daer ratificaron la iniciativa. "La semana que viene el Consejo Directivo se reúne con los senadores del PJ y va a haber un paro general, lo vamos a coordinar con los distintos sectores. Calculo que será en junio. Todos tenemos que tener la grandeza y humildad de no hacer el anuncio más grande y más rápido", advirtió el portuaria Schmid. El jueves la cúpula cegetista dará a conocer la fecha.

Ante los rumores de un nuevo paro de la CGT, el presidente Macri se expresó en Salta, donde viajó para reunirse con el gobernador Juan Manuel Urtubey. "Trabajemos en lo que sabemos hacer, que es mejorar todos los días nuestra competitividad, nuestra productividad. Por eso es importante que la CGT se sume a eso. La CGT tiene que pensar que si hacen un paro, ¿qué cambia? No cambia nada", sostuvo el mandatario, ante la posibilidad de una huelga general tras el veto a la ley que limitaba los aumentos de tarifas de los servicios públicos", señaló el mandatario durante una conferencia de prensa en la localidad de Cachi.

La respuesta no tardó en llegar. "Lo único que hace no tener un plan económico de desarrollo sustentable es empeorar las situación social de los que menos tienen y del país en su conjunto. Que no miren la actitud del movimiento obrero, sino de cómo gobiernan", replicó.