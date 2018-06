Urtubey dice que no le sirve “la mera ambición de poder”

El gobernador de Salta sostuvo que el peronismo debe plantear “una alternativa superadora” para ganar las elecciones del próximo año. De todos modos, reveló que todavía no tiene decidido presentarse como precandidato a Presidente de la Nación.

ANdigital/ El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, expresó que “Argentina necesita que el peronismo ofrezca una alternativa superadora y si podemos construir un espacio de ese tipo con otras fuerzas, hay que ver quiénes son los candidatos más competitivos”.

Pese a que informó que todavía no tiene decidido presentarse como precandidato a Presidente de la Nación, el mandatario norteño confió en que el peronismo puede plantear “una alternativa superadora”.

“Si hay uno más competitivo (que él), hay que acompañarlo”, enfatizó, para luego dar cuenta que es “excesivamente apresurado” tomar una decisión en este momento.

“Hacerlo a cualquier precio no quiero esta altura de mi vida” y “a mí no me sirve por mera ambición de poder”, remató Urtubey.