El CEO de Flybondi quiere vender pasajes a $ 200 pero no lo dejan

Clarín/ El CEO de Flybondi, Julian Cook, manifestó que su compañía apuesta a sumar pasajeros que no vuelen habitualmente y no sacarle público a otras aerolíneas y remarcó que le gustaría vender pasajes a $ 200.

En una entrevista exclusiva con Télam, Cook hizo un balance de lo que va del año para la primera línea low cost de Argentina y adelantó cuáles serán las nuevas rutas y que otras podrían sumarse en los próximos meses.

"Nosotros no queremos competir con las aerolíneas existentes, nosotros queremos apuntar al público que no vuela y nada mejor que precios bajos para cambiar la mentalidad. Por ejemplo, me gustaría vender pasajes a $ 200, más allá de que eso no se puede hacer porque no permiten hacerlo a menos de $ 500", sostuvo el CEO de Flybondi.

Para Cook, "en Argentina el año pasado volaron por el país 13 millones de pasajeros y para nosotros hay un mercado de 30 millones de pasajeros".

Cook dejó la tranquilidad de Suiza y Londres, ciudades donde vivió en los últimos tiempos, por venir a armar en Argentina una línea aérea low cost, la primera del país.

"Argentina es un país que tiene más turbulencias que Suiza, eso es cierto, pero también es un país con más oportunidades que muchos otros. En Europa no hay lugar para crear una aerolínea low cost para mi gusto y hay que ir donde hay oportunidad, como acá. Tengo pasión por la aviación, hace 20 años que estoy en la industria", destacó.

Hoy Flybondi tiene 14 destinos y 4 aviones en funcionamiento, pero en breve sumarán nuevas rutas y una quinta aeronave, con una proyección de llegar a 7 en breve.

Flybondi sumó hace unas semanas su ruta número 13, Posadas, y en menos de un mes ya tiene un 70% de ubicación de los aviones vendida, según confirmaron de la empresa. Ahora le agregó Bahía Blanca y se proyectan varias más para los próximos meses.

En ese sentido, Cook adelantó que va a volar en breve a Salta, Santiago del Estero e Iguazú, y antes de fin de año la idea es volar a Montevideo, Punta del Este y Río de Janeiro, más Asunción.