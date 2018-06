Juzgan a Nahir Galarza y puede ser condenada a prisión perpetua

El juicio por el crimen de Fernando Pastorizzo, de 20 años, arranca este lunes en Gualeguaychú. La defensa de Nahir Galarza, la joven de 19 que confesó haberle disparado los dos tiros que le causaron la muerte en la madrugada del 29 de diciembre pasado, buscará demostrar que se trató de un accidente y que la chica era víctima de violencia de género. La querella pide prisión perpetua.

La mujer acusada va a ser juzgada por “homicidio doblemente calificado por el uso de arma y la relación de pareja”. Sebastián Arrechea, uno de los abogados querellantes que representa al padre de Fernando, confirmó que la idea es incluir entre los agravantes la “alevosía” porque consideran que el crimen fue “planificado”. Además, afirmó que esperan que sea condenada a perpetua.

De la otra vereda, los abogados de Nahir aseguran que acercarán al tribunal elementos que dejan en evidencia que la joven no tuvo intención de matar y que la víctima era violenta con ella. “El fiscal no tiene cómo demostrar el dolo, nosotros sí podemos demostrar la culpa”, le dijo a este diario Horacio Dargainz, letrado de Galarza. “Tenemos 6.000 páginas con detalles del hostigamiento constante que ejercía él sobre ella. Además de videos, audios y testigos. Entre ellos, el chico con el que se estaba viendo Nahir, que se llama Rafael y va a declarar”, agregó Dargainz, que también pretende probar que no existía una relación de pareja entre víctima y victimario, para evitar que el delito de homicidio resulte “agravado por el vínculo”. A su vez, señalaron que aguardan un fallo favorable para Galarza: "Que quede libre o cumpla una pena no mayor a cinco años".

Se espera que declaren unos 80 testigos en las audiencias con sede en Gualeguaychú. El tribunal estará formado por tres jueces: Mauricio Daniel Derudi, Arturo Exequiel Dumón y Alicia Cristina Vivian.

Si bien Nahir solo está obligada a participar del inicio del juicio y de la acusación, sus abogados adelantaron que ella quiere presenciar todo el proceso y que lo hará acompañada por sus padres.

Galarza aguardó el juicio presa. Lleva cinco meses en la cárcel ya que, hasta el momento, todos sus pedidos de excarcelación fueron negados por los magistrados.