El rescate de película de la comitiva presidencial: a pie, en la nieve y sin linternas

Jesús Arnaldo Maza fue el guía de los rescatistas que, el viernes por la noche partió rumbo al cerro Aconquija, en Catamarca, para una misión que pasaría a la historia. Junto a sus compañeros del grupo de búsqueda y rescate de alta montaña (Kuntur) les salvaron la vida a varios miembros de la comitiva presidencial.

Corredor de alma (fue ganador de la clásica maratón de Canal Doce, en Córdoba), hoy tiene 51 años y un relato que será recordado por mucho tiempo.

"Yo pertenezco a la Policía de Catamarca. Dentro de eso, trabajé mucho tiempo en el grupo Kuntur, de operaciones especiales. Ahora estoy en otra función, pero ni bien dieron la orden de partir, me convocaron para ir", le contó al sitio del diario La Voz del Interior.

Maza acudió, el viernes pasado, a un llamado de la fuerza. ¿Qué había sucedido? Un helicóptero en el que viajaba personal de presidencia de la Nación (en el que estaba el vocero de Macri, Iván Pavlovsky), acompañados por una tripulación de la Fuerza Área Argentina debió aterrizar de emergencia. A casi 4.000 metros de altura.

Alertados por personal de la torre de control del aeropuerto de Tucumán, efectivos de la comisaría de Aconquija supieron que, entre el paraje Pantanito, en Andalgalá, y el Punto Alto de Minera Alumbrera, a unos 5 kilómetros, estaba la nave. Hacia allí partieron Maza y sus compañero. Una misión de dos días.

La historia

Maza acaba de levantarse. Es domingo por la noche. Está al lado de la estufa a leña de su casa. Ha dormido varias horas y dice estar recuperado del gran esfuerzo que hizo junto a sus compañeros. "Soy guía y tengo el título de rescatista, búsqueda y supervivencia en alta montaña. Y además, me crié prácticamente en el Aconquija", explicó ante este diario.

Dentro del grupo Kuntur, el Aconquija es un "cerro escuela". "Mirá la casualidad: el último curso, que se hace cada seis meses, fue ahí. La zona por donde ascendimos en el curso fue por donde descendimos el otro día", contó Maza. "Por todos los lugares por los que estaba el helicóptero habíamos estado con el curso".

Por eso, Jesús explicó que apenas les dieron las coordenadas de búsqueda, determinaron rápidamente dónde estaba el helicóptero. "Trazamos la ruta y salimos desde acá (desde la capital de Catamarca) hacia el Aconquija, que son unas tres horas de viaje".

Una vez que llegaron al pie del cerro, comenzaron el ascenso. Caminando. Durante toda la noche, hasta encontrar a los perdidos.

-¿Sabían que tenía que hacerlo a pie?

-Sí, porque no hay medio tecnológico que suplante lo que se hace a pie. No había forma ni de que vaya un helicóptero, nada. Todo debía hacerse a pie. Era ilógico que repitiéramos lo mismo por lo que estábamos buscando a otro helicóptero ahí. El tiempo no lo dejaba hacer, la nevada era mucha. Eso nos complicaba subir.

Según aseguró Maza, el helicóptero que iría al rescate tomó grandes riesgos. "Se arriesgó mucho en ascender para hacer ese rescate. Pero nos ha salvado a todos porque, si esa gente (por los de la comitiva presidencial) hubiera bajado a pie la historia sería otra", reconoció.

-¿Por qué surgieron algunas quejas en Catamarca por el descenso a pie? Se dijo que los había dejado a pie.

-Se ha malinterpretado, lo han querido mezclar con la política. Pero nosotros, cuando salimos de acá, no sabíamos a quién íbamos a rescatar. Solamente hemos visto las coordenadas del lugar y ahí nomás determinamos por dónde íbamos a hacer el recorrido para rescatarlos.

-Ustedes sabían que, una vez que realizaran la tarea, tenían que regresar a pie. Como habían llegado.

-Claro. Porque nunca podés saber ni esperar que te vayan a rescatar. Se dudó en todo momento hasta de que mandara un avión, creo que de la gobernación de Salta, que hizo dos vuelos por la zona para ubicar dónde estábamos. Y desde ahí informó que había muchas turbulencias y que el rescate en ese caso sería peligroso. El piloto del helicóptero (el que sacó de la montaña a los de la comitiva) se arriesgó en hacer el rescate.

El guía dijo que eran 11 arriba de la montaña, y 8 abajo. Imposible sacarlos por aire a todos. "El helicóptero debería haber hecho tres viajes más. Y el tiempo no hubiera dado, porque en 20, 30 minutos el mal tiempo ya hubiera estado arriba", aseguró el guía.

Por eso, el jefe de la patrulla, el comisario Marcos Herrera, determinó que el piloto del helicóptero no realizara ningún intento de aterrizaje más. Y dio la orden de bajar a pie. "El piloto quería regresar. Pero se le ordenó no hacerlo. Cualquier otro intento de rescate hubiera sido correr elevados riesgos", remarcó.

"La primera misión fue la de búsqueda. Cuando los encontramos, de acuerdo a las condiciones en las que estaba todo el grupo, se evaluó el plan de rescate: cómo estaba la gente, el clima, la nieve", describió.

Maza contó que llevaban galletas, caramelos y medicamentos para la puna y para el dolor de cabeza. "Y abrigos que le aportamos a la gente, para que se cubrieran del frío", agregó.



Lo cierto es que, en un primero momento, tampoco sabían si a los rescatados los sacarían por aire.

Así que, como en los primeros momentos, no tenían confirmación de la llegada de un nuevo helicóptero, decidieron descender todos a pie. "Cuando veníamos unos 200 metros abajo, aparece el helicóptero. ¡Se jugó mucho, porque no tenía dónde aterrizar! Hizo unas maniobras bastante peligrosas y complicadas, pero el piloto logró bajar, parar y allí se ubicó la gente para que baje de la montaña", detalló.



Maza aseguró que ese fue el momento más importante de todos: lograr que los de la comitiva bajaran rápido desde la altura y el frío del Aconquija. "Si esa gente hubiera tenido que bajar caminando por la nieve, en este momento otra sería la historia", repitió.

Es que arriba, a casi 4.000 metros, la temperatura era un infierno. "Hacía 10, 15 o 20 grados bajo cero, según los sectores. Y había entre 50 a 70 centímetros de nieve", recordó.