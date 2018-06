González Oro reveló cómo nació su atracción por los hombres

Feliz por su presente profesional al frente de su propio programa de radio y enamorado de su pareja, Tato Cabrera (35), con quien decidió darse una segunda oportunidad tras una breve separación, Oscar "el Negro" González Oro (66) brindó una profunda entrevista en la que mostró su costado más sincero e íntimo.

Indagado sobre su sentimientos actuales tras estar casado con su exmujer Estela, con quien tuvo a su hijo Agustín (39) (también es padre de crianza de Pablo, de 40, hijo de su hermano Armando), también describió su primera relación con un hombre y ahondó en esa transición.

"No hubo un momento ni un click. A Estela la amé con todo mi ser como también amé a otras mujeres con las que estuve. Pero no hay un momento en el que decís ’bueno, hoy me levanté y me empezaron a gustar hombres’", remarcó.

"Se da así: te enamorás de una persona, no de un sexo. Y ese ser humano puede ser hombre o mujer. Hoy estoy enamorado de un tipo y quizás en diez años me enamore de una mujer, cosa que no lo descarto", cerró, seguro y feliz de sí mismo.