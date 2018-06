El grosero y desubicado gesto de Alexander al perder en su terna

Desde que llegó a la ceremonia de los premios Martín Fierro 2018, Alexander Caniggia se convirtió en noticia por varias razones. Entre ellas: su excéntrico look y sus comportamientos desubicados. "Llegó el más pijudo", dijo en vivo en plena transmisión al pasar por la alfombra roja.

Invitado a la fiesta de Aptra por su reality Caniggia Libre, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia tuvo otra llamativa reacción al momento de perder la terna, en la que competía con Dueños de la Cocina y Showmatch.

Cuando Marley anunció que el ganador de la estatuilla era el programa de Marcelo Tinelli, Alex miró a cámara e hizo fuck you con ambas manos, en clara demostración de desacuerdo. Muy distinto a lo que había anticipado en la previa, cuando dijo que si perdía "no pasa nada, me chupa un huevo".

Mirá los videos: