Pampita terminó probándose el vestido "grasa" de Sol

Como cada año, los premios Martín Fierro dejan una lista de mejores y peores vestidos, y en esta edición uno de los looks más comentados (y criticados) fue el de Sol Pérez. Matilda Blanco, por ejemplo, lo consideró "un horror, estaba en una murga en Pinamar" y en Pampita Online la panelista terminó a saliendo al cruce de Santiago Artemis, un modisto millenial que tampoco le había dedicado bonitas palabras a su vestuario.

“Artemis, por ejemplo, dijo que era grasa”, lanzó Sol, apenas Pampita le preguntó por las críticas que había recibido, y con el diseñador en la mesa. “Yo te banco, te amo...”, intentó defenderse él. “Me parece horrible porque vos podés decir es lindo, es feo, no me gustó, no me parece para ella. Pero ya decir grasa es insultar, es agredir, fomenta el bullying y la agresión en redes”, continuó.

“Como decir ‘no es para ese cuerpo’. Chicos, basta de decir que hay vestidos para un cuerpo y no para otros. ¡Está mal!”, siguió Sol, envalentonada. “La re banco, pero el modelo no me gustó. Me da muy Dancing with the stars, muy show”, aseguró Santiago. “Dijiste que era grasa”, le retrucó ella. “Pero no sobre vos, sobre el vestido”, aclaró el tema el diseñador.





El look de Sol Pérez en los Martín Fierro 2018.

Sol recordó que unas horas antes del Martín Fierro se había dado una nueva marcha de #NiUnaMenos. “¿Por qué me voy a disfrazar de algo que no soy? ¿Para gustarle al resto?”, se preguntó ella y Pampita le dio todo su apoyo. ¡Pero todo! “Estoy segura de que si me lo pongo yo no dicen nada. Les molesta que Sol tenga curvas, busto, su cola divina.La gente tiene algo con las curvas y prejuzgan”, aseguró la conductora que, para demostrar su opinión aceptó probarse el mismo vestido de Sol.

Unos minutos después, tras un corte, las mujeres intercambiaron sus looks y Sol pasó a usar el mono que tenía puesto Pampita y la modelo, el “vestido de la polémica”. Pampita quedó contenta con su look, pero Benito Fernández, otro de los invitados, le bajó el pulgar: “A mi me encanta, pero no para el Martín Fierro”.



MIRÁ EL VIDEO: