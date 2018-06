Sancionaron al local “Rey del Pancho” por falta de limpieza

Luego de las críticas que generó la imagen de una paloma ‘picoteando’ entre las salsas del local “Rey del Pancho”, Nicolás Avellaneda, subsecretario de Control Comercial, en diálogo con InformateSalta, aseguró que tras tomar conocimiento del hecho, ocurrido hace aproximadamente dos semanas, inspectores de bromatología se hicieron presentes en el lugar y constataron que había una situación de falta de higiene.

El funcionario explicó también que no cumplían con las normas del código alimentario argentino puesto que las salsas que utilizan para los panchos estaban muy expuestas. “Los aderezos o salsas no tiene que estar tan expuestas, puede pasar que se asiente una paloma o un perro que pasa por ahí”, dijo.

Para llevar tranquilidad a los consumidores, indicó que se constató que se retire todo el aderezo y la salsa que había en el lugar, lo que no quiere decir que el local esté exento de una nueva inspección. “Una vez que infraccionamos, reprogramamos visitas para constatar que efectivamente estén regulares en el tema”, sostuvo.

No obstante, aclaró que el local no tiene antecedentes de este tipo y cuenta con todos los certificados habilitantes. “Nosotros, denuncias formales no recibimos, si hubo otra situación nunca nos llegó una denuncia formal, nosotros siempre recomendamos que envíen el reclamo a través del sistema Salta Activa”, señaló.







Por último, aclaró a InformateSalta que todos las actuaciones fueron elevadas al Tribunal Administrativo de Faltas para determinar la sanción económica. "Incluso pueden determinar una infracción mayor, que puede ser una clausura”, finalizó.