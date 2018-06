¿Cómo sobrevivir laboralmente en tiempos de crisis?

La difícil situación económica en nuestro país ha movilizado a empresas y organizaciones -enfrentadas a mercados globales, volátiles e inciertos- a buscar cambios en las habilidades ejecutivas y en la formación.

Para conocer y resolver un poco más el panorama en el que estamos inmersos el Licenciado Daniel Torres Jiménez, especialista en educación, actual Director General del Sistema de Educación a Distancia de la UCASAL, habla al respecto.

¿Debe ser el aprendizaje continuo una prioridad empresarial o personal?

Ambas cosas. El cambio tecnológico reformula la manera de pensar la empresa, los negocios, la educación misma. Este nuevo entorno exige más agilidad e innovación continua. Debe existir una mentalidad de mejora en la que cada individuo tome el control de su aprendizaje y sea responsable de su propio desarrollo. El objetivo es que las organizaciones y las personas accedan rápidamente al conocimiento más innovador a través de una capacitación adaptada a cada individuo.

¿Cómo abordar el aprendizaje en etapas maduras de la vida?

Un elemento fundamental es el deseo de seguir aprendiendo, disponer de un esquema mental que lleve a no tener miedo de desconocer algunas cosas, que conduzca a desarrollar la curiosidad y que permita profundizar en áreas nuevas como una manera o modo de operar por defecto. No se termina de aprender a una edad ni con un determinado puesto de trabajo.

Invertir en aprendizaje continuo es decisivo, ya que permite transformar la información en conocimiento adquirido e incrementar la productividad del equipo.

Daniel Torres Jiménez, especialista en educación





¿Cuál es la lógica de aprendizaje dentro del mundo online?

Cuando alguien finaliza una carrera de grado hay propuestas de posgrados de alta calidad. No obstante, un gran porcentaje de personas no tiene tanto tiempo o recursos para invertir en ese tipo de formación. Según un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 19% de los argentinos de entre 25 y 34 años tiene un título universitario, por lo que la gran mayoría está inserta o quiere entrar al mercado laboral, pero le faltan herramientas de todo tipo para las exigencias actuales. Aquí, aparecen entonces, las propuestas de formación on line.

La lógica del nuevo mundo permite la capacitación continua durante las 24 horas, en cualquier lugar, y todo el año. El Sistema de Educación a distancia propone en las plataformas recursos novedosos, interactivos y miles de oportunidades. Entre las ventajas a destacar se encuentra la multidisciplinariedad de la oferta académica y recursos didácticos gratuitos como libros, conferencias, artículos en pdf y bibliotecas online. Fundamentalmente, ofrece eficiencia y flexibilidad para acomodarse en la rutina diaria.







La Universidad Católica de Salta recientemente ha desarrollado una oferta académica de calidad muy accesible a través de un portal de cursos de educación continua on line en alianzas con otras universidades, empresas especialistas del rubro, escuelas de negocios internacionales y organizaciones de bien público que aportan la experiencia del contenido específico junto al prestigio y conocimiento de esta institución.

¿Qué tipo de cursos pueden encontrarse en las plataformas de aprendizaje on line?

En este momento hay todo tipo de capacitación on line, desde Maestrías de dos años de duración con costos variables de doble titulación con universidades extranjeras, pasando por diplomaturas de 9 meses, hasta cursos MOOC (Massive On line Open Course) gratuitos y abiertos para cualquier persona interesada -con certificación opcional paga- de 8 horas de duración con aprendizaje puntual.

Los interesados en conocer la oferta de cursos on line de UCASAL deben ingresar a: https://ucasal.edu.ar/distancia-cursos.