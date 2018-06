Corte en Av. Belgrano: Familias de Metán reclaman soluciones habitacionales

Alan Figueroa, representante de la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna, dialogó con InformateSalta y expresó que esperan ser recibidos por el ministro de Infraestructura Baltasar Saravia y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Sergio Zorpudes.

“Nos manifestamos porque en el 2016 donamos un terreno al IPV para que construya viviendas para los 150 asociados. De nuestro bolsillo pagamos, hicimos aporte. La mayoría de los socios tiene más de 20 años de antigüedad. En el 2017 se firmó un convenio entre la Subsecretaría de la Nación y el IPV en donde se aprueba el inicio de las construcciones”, manifestó.

De acuerdo a lo que señaló el hombre, “desde Nación se giraron los fondos en octubre del año pasado y nos vienen mintiendo. Se licitó la obra, hay una empresa ganadora, pero sin embargo no inician las obras. Hemos ayudado al Estado pero no tenemos ninguna respuesta. Hay un déficit habitacional y nosotros no nos vamos a quedar sentados”.