Ingenio San Isidro: “El Grupo Gloria nos miente, no tiene voluntad de vender ni arrendar”

La situación de los trabajadores del ingenio San Isidro es crítica. Anoche se presentaron en la Cámara de Diputados pidiendo ayuda y un grupo de trabajadores tomó las instalaciones de la empresa. En ese contexto el legislador Germán Rallé hizo un fuerte descargo en contra del Grupo Gloria, “nos mienten no tienen voluntad de vender ni arrendar”.

Entrevistado por Marcela Jesús en su programa De Buena Fuente, aseguró que al menos el 30% de los pobladores de General Güemes viven del ingenio. “Estoy muy triste por lo que está pasando en mi pueblo. La posibilidad de que el ingenio no muela este año significa la pérdida de 700 puestos de trabajo directos y muchos otros indirectos”, sostuvo.





Ante la crisis acusó al Grupo Gloria de mentiroso. “Lo que hoy sucede lo ha generado un grupo de empresarios con pensamiento burgués que no vive en nuestro país, a la distancia lo que representa el ingenio en el grupo es el 3% de su capital, ellos pueden estar sin producir un año, pero la gente no puede estar sin trabajo. Este grupo nos viene mintiendo desde enero, dijeron que lo querían vender, salieron grupos inversores pero fueron elevando los valores para que los interesados no puedan llegar al monto que ellos pretenden. Salió la figura de arriendo y lo podrían haber hecho este año y no lo están haciendo o sea no hay voluntad”, añadió.

Reunión

Hoy está prevista una reunión donde participará el gobernador, Juan Manuel Urtubey, con representantes del Grupo Gloria, allí están puestas todas las esperanzas. “Nosotros le pedimos un compromiso, que vaya a fondo para ver a dónde podemos llegar, esperamos que logre poner a esta gente en conciencia y vea que hay una población y familias enteras que están sufriendo y nosotros no podemos mirar para el costado”.





En ese contexto explicó que sospechan la empresa no tiene interés en producir porque tras un acuerdo salarial los dueños se llevan el 30% de las ganancias y los empleados el 70%, “ese fue un acuerdo al que llegaron, ahora hacen esto”.