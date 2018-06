A un año de la muerte de Diego Castro en un siniestro vial, su familia pide justicia

Diego Castro murió atropellado por María Belén Méndez García Zabaleta hace un año en la avenida Paraguay a la altura de Villa Palacios, estaba pegando cartelería cuando la mujer, alcoholizada, lo embistió con tal violencia que le amputó una pierna. Esperando el juicio su familia pide justicia.

“Cómo duele recordar esa mañana, esa maldita mañana donde te arrebataron la vida de la forma más cruel, tantos sueños y proyectos que tenías. No podía creerlo corría de un lugar a otro sin imaginar lo que me esperaba, aún cuesta aceptar tu partida, por qué a vos me pregunté miles de veces. Dios mío por qué no me escuchaste, por qué te lo llevaste”, escribió en su cuenta de Facebook Sol Castro, hermana de la víctima.





Tras pintar de nuevo la estrella que lo recuerda en ese lugar donde ocurrió la tragedia, Sol recordó los traumáticos y desesperantes momentos que vivió al recordar cómo se enteró de lo que había pasado. “Sentí tanto miedo ese día, aún tengo esas imágenes en mi mente, y te veo ahí ¿qué te hicieron mi tesoro, cómo fue que te dejó así?

Sol recuerda que se acercó hasta la camilla en donde estaba acostado y al oído le dijo: “Estoy aquí, todo va a estar bien, pronto volveremos a casa. Pero no pudimos volver juntos”. Sin resignarse a la pérdida que asegura destruyó su familia, se arma de valor para que la causa llegue a juicio, porque le prometió a su hermano que habría justicia.







“No voy a dejar que atropellen nuestros derechos, no importa contra quien tenga que pelear, no me importan los dobles apellidos, ni los privilegios que puedas tener María Belén Méndez García Zabaleta, asesina, asesina, destruiste mi familia, mataste a mi hermano, no te importó manejar trasnochada y alcoholizada, manejaste a más de 80 kilómetros, sos una asesina”, publicó.

“Hoy espero la fecha del juicio porque tus abogados corruptos y sucios como vos nos ponen trabas, se ve que quieren salvarte a como dé lugar, espero mucho de la justicia salteña, que los jueces dicten una sentencia justa y una condena ejemplificadora por todos los que murieron en un accidente en manos de estas basuras al volante. Justicia por Diego Castro”, finalizó.