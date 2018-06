Protesta en el IPV: “No vamos a empezar las obras si las condiciones no están claras”

Miembros de la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna, de Metán, reclamaron hoy en el IPV por el atraso en el inicio de obras de viviendas. La asociación había comprado uno terreno de 5 hectáreas que luego donaron al IPV en 2016 para la construcción de viviendas.

“Con mucho esfuerzo compro los terrenos. Vinieron al IPV como asociación para que consigamos el financiamiento en Nación. Se los ayudó, hicimos la urbanización y planos. La Secretaría de Vivienda aprobó el financiamiento, de los cuales 2/3 ponía Nación y 1/3 la provincia”, explicó Zorpudes en FM Profesional.

De acuerdo a lo que informó el titular del organismo, “se hizo una licitación desde el Instituto para buscar la mejor oferta. Los precios son de abril del 2016. Las viviendas tenían un valor de un millón y hoy superan el $1.700.000. Nación sigue enviando los fondos, la cadena de pago no está cortada, pero no empezamos las obras porque no podemos pagarla a precio del 2016”.

El IPV está a la espera de la redeterminación de los precios y la reglamentación de esa actualización. “La Secretaría de Vivienda de la Nación ya sacó una reglamentación, mañana lo vamos a analizar con el Comité Ejecutivo. La actualización de precios a las empresas va a ser con UVI. Está muy pronto a que se apruebe, se reglamente y nosotros podamos tener un panorama claro”.