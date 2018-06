Madre de una alumna golpeó a una preceptora y la dejó desmayada en el piso

Noemí Pérez, preceptora de la escuela de Educación Técnica Nº 3118, ubicada en barrio San Francisco Solano, en la zona sur de la ciudad, fue atacada y golpeada por la madre de una alumna y quedó desmayada en el suelo en uno de los pasillos dentro de la institución.

Según detalló por FM Cielo, todo ocurrió el lunes pasado, minutos después de la 14, cuando la mujer llegó al establecimiento al haber sido citada por el mal comportamiento de su hija y culpó a la docente de haberle pegado una piña a la adolescente.

“Cuando intenté decirle que eso nunca me había sucedido, me dio un golpe de puño tan fuerte en la cara, en el ojo que yo caí desmayada. Sé que los propios alumnos de la institución me vinieron a socorrer. Por lo que me comentaron fue el día jueves pero el problema era como que venía de fuera del círculo de la escuela, ya tenían problemas,” contó la damnificada.

Luego del incidente debió ser internada por el estado de shock y la crisis de nervios que le generó y esa misma noche la policía se presentó en la clínica a tomarle la denuncia. “Tengo un derrame ocular que tengo que hacerme ver con el especialista, me dieron de alta porque no tenía ninguna herida grave que afecte de inmediato mi salud, pero tengo que hacerme el seguimiento por consultorio,” explicó.

Noemí contó que recibió poco apoyo por parte de Dirección. “El director de la escuela jamás se acercó ni a preguntarme, no me llamó en ningún momento. Se por parte de la vicedirectora que se hizo la denuncia por la agresión que yo sufrí,” aseguró.

Finalmente, dijo tener miedo por su integridad física y de volver a trabajar. “Esta vez me dio una piña, pero podría haber llevado un arma, un cuchillo y no la estoy contando ahora. Yo lo que estoy pidiendo es que haya más medidas de seguridad, la situación no puede quedar así. Hoy me tocó a mí pero otro día puede ser docente. Y quiero que se vea como arreglar esto,” concluyó.