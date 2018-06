Caprichos de Salta: El Precio

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

-Nadie conoce su situación. Nadie sabe, a ciencia cierta, cual es la salud de su existencia. Cada uno de nosotros está sentado sobre un elefante y, a su vez, carga otro elefante sobre sus hombros. Un enorme sándwich de carne viva que, ante la imposibilidad de movimiento, solo mira hacia adelante… y, así, la vida pareciera depender de lo que se ve… ¿y… si adelante no hay nada? Nada que se sea conocido, claro está… porque siempre hay algo ¿Cuántos ojos hacen falta para mirar y no sólo ver? ¿Qué clase de ojos son necesarios? ¿Qué hay que ver para saber que abajo y arriba hay elefantes? ¿Son necesarios los elefantes? ¿Está bien que estén ahí? ¿Alguien los puso? ¿Alguien sabe que la posición de una persona en la vida es siempre incómoda sin importar la cantidad de dinero que tenga? El dinero solo sirve para comprar elefantes cero kilómetro…

El sujeto que expone esta reflexión tan amarga como poética es un tipo delgado con una cicatriz que le cruza el costado izquierdo de su cara y, por lo visto, se ha llevado, esa herida, el ojo de ese lado; sentado sobre una piedra a la vera de un camino vecinal de La Caldera; bajo un árbol grande y añoso, el hombre se acaricia la barba y se friega el ojo sano, también mira a la nada como hipnotizado por algo que yo no veo. Cerca, hay una aguada; los animales van a refrescarse y a beber, por lo menos, dos veces al día a ese lugar. Esa surgiente es conocida como “La lagunilla del cabezón”. El sujeto barbado sigue con su exposición.

-Aquí viene gente a pensar. A buscar algo cuando no sabe qué hacer con algún dolor fuerte. Cuando el elefante de arriba pesa mucho o el de abajo sacude el culo, la vida se pone difícil; es en esos momentos cuando la gente hace como se pierde un ratito y se viene para acá. Se acercan a la orilla, se asoman al agua y miran su reflejo como buscando conocerse un poco más. Pero con eso no alcanza. Hay que dejar algo para saber un poco más.

-¿Dejar qué? – Pregunto-

-Dejar de ser tan boludo, por ejemplo –dice y suelta una estruendosa carcajada-

Se levanta y camina hasta un caballo que pasta tranquilo. Lo acaricia y animal piafa como regocijándose por el cariño dispensado.

-Sleipner. Se llama Sleipner. Gran compañero. Un caballo extraordinario, créame.

Se hace un silencio de esos que asustan hasta a los que conocen los peores miedos.

-Sepa, joven, nadie se hace demasiadas preguntas cuando le toca la temporada de risas. Por ahí se toma alguna nota para saber cómo repetir pronto esa felicidad… Pero nadie que encuentre dinero tirado elije pensar en quien lo perdió y cómo devolverlo, sólo se alegra de haberlo encontrado y se lo mete al bolsillo. Las preguntas surgen cuando es uno el que pierde la guita ¿Por qué pasan esas cosas que no nos gustan? Esas cosas que nos hacen mal.

-Bueno… la vida es así ¿no? – digo estúpidamente-

-No, joven. La vida no es eso. La vida es otra cosa. Yo necesitaba una respuesta y pagué el precio de entregar mi ojo izquierdo; fue, entonces, que también perdí la posibilidad de ver a uno de los elefantes. En ese momento supe que no necesitaba perder el otro ojo para no ver al que quedaba. Desapareció solo. Con los pies sobre el suelo y sin peso sobre mis hombros, empecé a ver mi mundo, que es una parte de un mundo más grande que es una parte, a su vez, de otro más grande… y con Sleipner pude cruzar todos esos mundos y comprender que cuesta un ojo de la cara ver la realidad.

Dos caranchos dan vueltas alrededor de nuestras cabezas.

-El miedo y el dolor se meten por todas las hendijas posibles porque no tienen forma. En un mundo construido por formas, aquello que no la tiene se mueve y se acomoda a su gusto. Al miedo y al dolor les gusta meterse por los ojos, por los oídos y por la boca y por la nariz. Pero son los ojos sus entradas preferidas. El miedo y el dolor son las flatulencias, las quejas y la mugre de los elefantes.

Vuelve a callar. Se toma de las crines del caballo y lo monta.

-Bueno ya le he dicho demasiado, en algún momento deberá pagar por eso. Sépalo. Elija que va a dar antes de que se los quite el cabezón Memir y lo arroje al charco. Siempre el precio es justo. No se preocupe.

-Gracias ¿Puedo saber su nombre?

- Odeberto Woden.

El hombre se aleja en su caballo, los caranchos lo siguen…

Salgo de lugar en silencio. Al abrir la tranquera me engancho la mano izquierda. Acabo de perder dos dedos. El meñique y el anular. Está todo pago, he perdido un elefante.