Una plaza de B° Limache será nombrada en memoria del submarino Ara San Juan

El espacio verde se encuentra frente a la vivienda de la familia del tripulante Luis Nolasco. Su madre, en diálogo con Somos Noticias, explicó que si bien cuando vecinos y amigos le plantearon esta acción, ellos se resistieron porque estaba todo fresco.

Ahora, está convencida de que está bien hacer algo por su hijo y sus camaradas, por lo tanto, van a embellecer la plaza ya existentes frente a su domicilio. Planean hacer canteros, arreglar las instalaciones ya existentes y ponerle el nombre de plaza Ara San Juan.

En tanto, el padre del marino desaparecido, se mostró expectante por esta acción en la que es acompañado por familiares y vecinos, con la única intención de no olvidar a su hijo y sus compañeros.

“Para nosotros significa mucho. Siempre se va recordar. Vamos a tener presente ahí a nuestro hijo. Para nosotros es mucho” dijo emocionado.





“Todavía lo sigo esperando, el año pasado vino él. Hicimos una ampliación en el fondo y él vino, es electricista, hizo la instalación y no terminó, hasta ahora lo estamos esperando. Tenemos la esperanza de volver a ver a nuestro hijo, porque todavía él no está perdido, para nosotros no está. Todavía está vivo” finalizó.