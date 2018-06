Incendio en el Sanatorio El Carmen: “Hubo un sobrecalentamiento del cableado”

Así lo aseguró el jefe de Bomberos Voluntarios de Salta, Walter Chávez, quien reconoció que es posible que la instalación eléctrica no haya estado dimensionada para el consumo que requiere una soldadora. Dijo que no hay antecedentes de un siniestro similar.

A tres semanas del foco ígneo registrado en el Sanatorio El Carmen, sito en Av. Belgrano y 25 de Mayo, el jefe de Bomberos Voluntarios de Salta, Juan Chávez, en diálogo con InformateSalta, explicó que seguramente estaban haciendo alguna tarea de mantenimiento con el uso de una soldadura, hecho que ocasionó el siniestro.

Si bien negó que existiera negligencia por parte del sanatorio y hasta barajó la hipótesis de que “producto de las altas temperaturas que genera el uso de la soldadura se haya encendido algún elemento de fácil combustión”, luego reconoció que es posible que la instalación eléctrica no haya estado dimensionada para el consumo que requiere una soldadora, lo que hizo que se sobrecalentara el cableado y se produzca el cortocircuito.

“Si se ha descubierto el cortocircuito no cabe duda que fue por el sobrecalentamiento de la instalación eléctrica”, expresó.

No obstante, insistió que se trató de un hecho “accidental y fortuito” puesto que nadie pensaba que la instalación eléctrica no resistiría. “Seguramente fueron asistidos por el técnico de higiene y seguridad que debe tener la clínica, si hablamos de negligencia tendríamos que estar hablando de una persona que sabe que no puede realizar ese procedimiento y sin embargo lo hizo”, aseveró.

Por otro lado, destacó la labor del personal que trabajó denodadamente y profesionalmente para poder resolver la situación con éxito ya que mientras se extinguía el siniestro en forma paralela se empezó a evacuar a los pacientes de manera segura, respetando los procedimiento médicos. “Creo que fue un trabajo magnífico, desde todos los sectores que trabajaron en la emergencia”, dijo.

Además manifestó que en Salta no hay antecedentes de un siniestro que haya tenido la magnitud del sanatorio del Carmen, en el cual fue necesaria una evacuación total. “Siempre fueron principios de incendio, recuerdo uno en el hospital San Bernardo pero no fue necesaria la evacuación de todos los pacientes, subrayó.

Por último, aclaró a InformateSalta que, según supo, continúan realizando tareas de reparación del sanatorio. “Creo que fue habilitado parcialmente, y seguramente están trabajando para que se pueda rehabilitar, después de que ellos finalicen las tareas de mantenimiento se realizará una inspección a los efectos de determinar que está en condiciones”, finalizó.