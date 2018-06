Foffani: “El proyecto de Cánepa no resuelve la cantidad de abortos clandestinos”

Ayer, durante la sesión en el Concejo Deliberante, se produjo una acalorada discusión en torno a los proyectos presentados a favor y en contra de la legalización del aborto libre. Finalmente se aprobó la iniciativa de Matías Cánepa, a través del cual se solicitará a los legisladores que rechacen el aborto libre.

“El proyecto del oficialismo de Matías Cánepa fue acompañado y apoyado por el PRO, un sector UCR y por el PJ. Plantea un eufemismo porque, en el primer punto, les dice a los diputados que a la hora de votar tengan en cuenta el artículo 10 de la constitución nacional que plantea la vida a partir de la concepción”, expresó en InformateSalta la concejal Foffani.

La edil consideró que es un eufemismo porque no resuelve el problema de la enorme cantidad de abortos clandestinos. “Está comprobado que son más de medio millón por año. No se hacen cargo, no lo resuelven”, dijo. Además agregó que la fuerza de Cambiemos está dividida en ésta discusión ya que el ministro de Salud de la Nación y la ministra de Seguridad se pronunciaron a favor de legalizar el aborto.







“No podíamos acompañar un proyecto que no resuelve nada. Nosotros les solicitamos a los legisladores nacionales que aprueben el proyecto de la campaña nacional sobre la interrupción voluntaria del embarazo no deseado. Hace falta que se desarrollen de políticas públicas en donde, desde temprana edad, los niños y las niñas, desde el momento de la maduración de su sexualidad, cuenten con los elementos necesarios para asumir una sexualidad responsable, y de esta manera evitar la imposición de embarazos no deseados, la violación”, indicó.

Finalmente, Foffani destacó que “en el momento en que se legaliza, se comienza a comprobar una caída en la mortalidad de mujeres por abortos clandestinos y comienza a reducir, con una política pública integral, el número de abortos. Pretendemos terminar con el aborto”.