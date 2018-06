Valentina Moisés forja su “Destino”

Se dice que a menudo, encontramos nuestro destino en el camino que elegimos para evitarlo. Es así: hay personas que nacen con una misión de la que no pueden desentenderse, desentramarse, alejarse. Son fuerzas superiores que nos llevan a encontrarnos con nuestras verdaderas misiones. Este es el caso de Valentina Moisés.

Es así como luego de gestar durante más de un año este nuevo material, la artista nos presenta “Destino”, material cargado de sentido desde su título. En él, podremos encontrar una nueva faceta en la carrera de Valentina, donde vuelve con fuerza y frescura al género musical con el que comenzó su camino.

Bien lo dice ella misma: “Hoy, mi necesidad de expresarme a través de la música es muy fuerte. Entendí hace tiempo que de alguna manera me estaba dejando de lado lo que más me identifica en la vida: cantar. Por diferentes razones, siempre válidas y altruistas, me postergaba a mí misma siendo que desde siempre vengo persiguiendo mi ideal de no quedarme nunca de brazos cruzados, de siempre animarme a soñar.”

Valentina tiene 4 discos en Spotify y ya cuenta con dos avances de su nuevo trabajo: “Ángel del rescate” y “Destino de una vida”. Con este nuevo material propone su vuelta a los escenarios para reencontrarse con el público adulto. Este show en vivo será compartido con grandes músicos, invitados sorpresa y una puesta en escena que promete una hora y media de pura acción, adrenalina y emociones fuertes.

Esta nueva apuesta tendrá su función en Salta, en El Teatrino, el próximo 16 de junio a las 21 hs. La fecha es una invitación a todos aquellos que quieran reencontrarse con el talento de Valentina Moisés y ser testigos de una nueva etapa en su crecimiento personal y como artista.

Historia musical en primera persona

Mi primer disco “Toma lo que tengo” (2009) es un material con muchas canciones propias grabado en Salta en el Estudio “El Cerro”. En ese momento costaba definir mi estilo porque la pregunta sin respuesta siempre era: “Qué género cantás?”.

Gracias a ese primer disco conocí gente maravillosa del mundo de la música como es Daniel García, de Tangoloco Quinteto. Con ellos grabé mi segundo disco “Atemporal” (2012) en donde, enamorada de la música fusión de ésta banda, grabamos un disco que es una “perlita”... con un mix de canciones atravesadas por el tango y el folclore fusionados. Y esa pregunta que me hacían de “que género cantás?” se potenció.

En el 2013 comencé a trabajar para el público infantil creando un programa de TV orientado a Educación en Valores: “Valentina y los Valientes”, pensando que lo iba a hacer solamente durante unos meses. Así pasaron 6 años, más de 1.500 programas emitidos, 2 discos, dibujos animados y la exportación del producto a diferentes provincias y países.

Actualmente el programa sigue al aire diariamente y difícilmente quiera dejar éste aspecto de mi carrera, simplemente porque amo lo que hago, porque trabajo en equipo con personas que comparten mi misma pasión.

Hoy mi necesidad de expresarme a través de la música es muy fuerte. Venimos trabajando hace más de un año en este nuevo material, más auténtico que nunca. Ya no siento la necesidad de explicar lo que canto... simplemente porque canto canciones, cuento historias, transmito emociones... y eso es cumplir el objetivo de cualquier cantor. Amo lo que hago y creo que “Destino” simplemente es MI DESTINO.>>

Para agendar: Valentina Moisés se presentará en El Teatrino, el próximo 16 de junio, a las 21 hs. Las entradas tienen un costo de $300 y pueden conseguirse en AutoEntrada o bien, en las boleterías del teatro.