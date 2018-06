Quebrado: Rial y su mensaje mirando a cámara para Morena

En una entrevista donde por primera vez se refirió con extensión a cómo estaba hoy la relación con su hija, Jorge Rial se animó a decirle unas palabras a Morena, mirando directamente a cámara, por pedido de Luis Novaresio.

“Hablale a tu hija”, lo animó el conductor del ciclo de A24 y tras un suspiro, se mostró sensibilizado. “Si yo le hablo a ella cualquier cosa que diga la va a tomar para el lado que quiera. Lo puede tomar para bien o para mal. Ella sabe lo que la amo, todo lo que vivimos juntos y creo que eso es lo más importante. Yo sé que en algún momento va a volver a ganar eso, va a volver a triunfar la historia en común que tenemos. Ella, Rocío y yo. Lo que pasamos lo sabemos solamente nosotros tres”, aseguró.

“No quiero decir nada que ella pueda tomar a mal. Que ella me lastime a mí, yo estoy listo por más que me duela y lastime a los que están al lado mío. No la lastimaría a ella nunca”, enfatizó el conductor para terminar con unas palabras contundentes. “Que la amo, como siempre te amé”, finalizó.



