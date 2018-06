Día del Periodista: Conocé al equipo de redacción de InformateSalta

Todos los días, InformateSalta cuenta lo que sucede en la provincia, el país y el mundo. En el Día del Periodista, queremos contar la historia de aquellos que trabajan diariamente para escribir historias y noticias, las cuales permiten al lector informarse, entretenerse y lo más importante tomar decisiones para la vida diaria.

Elegir esta profesión fue una gran decisión para todos donde se vieron involucrados cada una de sus preferencias. “Elegí está profesión porque cuando estaba en el secundario había tres cosas que me gustaban mucho. Por un lado, redactar y sacar fotografías. Y además me gustaba mucho la sociología. Creo que el periodismo combina un poco de esas tres cosas” contó nuestra periodista de Locales Isabel Briones.





El compromiso también fue una respuesta compartida a la hora de pensar ¿Por qué elegimos esta profesión? “Las palabras me atraparon y nunca más me dejaron ir. Escuchar historias, contar historias; gustar de leer, gustar de escribir: por eso elegí a la comunicación como compañera de vida” fueron los motivos de Noelia Pandolfi, quien escribe sobre Cultura y Espectáculos.





Relatar historias, intentar trasladar lo que vivió una persona para generar conciencia, aprendizajes o visibilizar una problemática fue otras de las motivaciones al iniciar este camino. “Elegí la comunicación porque siempre me llamó la atención, nunca pensé que me dedicaría al periodismo pero en la universidad me enamoré de esa rama. Para mi es una pasión contar noticias a través de historias” se refirió Romina Domínguez, periodista de Judiciales.





La identificación con las necesidades de la gente y sus demandas, nos identificó en el momento de la decisión. “Es una profesión que me encantó desde niño cuando escuchaba la radio o veía los partidos en la televisión, mi sueño era ser como ellos, aunque en aquel entonces desconocía en profundidad el alcance y la importancia que tienen los medios para en primer lugar ser portavoz de las demandas y necesidades de la gente, y en segundo, influir en la toma de decisiones de los sectores de poder” dijo Sebastián Quinteros, quien cubre Política y maneja la Fan Page de InformateSalta.





Juan Anachuri, quién cubre Tecnología y noticias de carácter histórico coincidió: “Elegí esta profesión por un suceso curioso, la crisis del campo. Así fue que entre al mundo de las noticias y tome la decisión de informar a la gente”.





“Creo que el periodismo tiene tanto poder que puede ayudar a mucha gente. Basta con sólo mirar como empiezan a aparecer, por dar solo un ejemplo, las sillas de ruedas cuando alguien la necesita. Y también creo que se pueden lograr grandes cambios en una sociedad que realmente lo necesita. A mí me gusta el lado social que tiene el periodismo” contó Cecilia Agüero periodista de Locales y Sociedad.





Las costumbres familiares, han logrado incidir en nuestras elecciones de manera profunda. “Pensé en esta carrera como una opción porque de chica mi mamá nos hacía escuchar radios, yo veía noticieros y jugaba con mis hermanos a estar en un medio o a crear una publicidad. Era un juego” relató nuestra periodista en Policiales, Mariángeles Quinteros.





“Elegí esta profesión porque desde chico me gustó el periodismo más el de la rama deportiva y pude ingresar a una productora que me dio la oportunidad de trabajar” expresó Sebastián Villagrán quien cubre Nacionales y Misceláneas.







¡Ellos son InformateSalta!