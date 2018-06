Reunión con intendentes: “Urtubey nos pidió ser lo más eficiente posible”

Tras mantener una reunión con el gobernador Urtubey y sus pares, Gustavo Solís, intendente de Rosario de la Frontera, en diálogo con InformateSalta, explicó que el mandatario les habló de "lo importante que es gobernar cerca de la gente en estos momentos donde las cosas no están bien y se notan mayores necesidades".

A la vez contó que les solicitó en términos fiscales tener responsabilidad a la hora de cuidar los recursos públicos como así también “ir con pies firmes a la hora de realizar una obra”. “La exigencia y demanda de los vecinos es mucha, la necesidad es infinita y los recursos son insuficientes, entonces, hay que tratar de ser lo más eficiente posible”, sostuvo.

En ese marco, explicó que tomaron la decisión no abrir tantos frentes de obras al unísono a los fines de evitar cualquier coyuntura, donde la situación financiera pudiera ser más complicada. “No queremos quedar con obras a mitad de camino, la idea es abrir una obra, terminar, y recién comenzar otra”, dijo.

Sobre la situación económica, explicó que mayo fue el primer mes de los cinco del año, en el que no alcanzaron las metas presupuestadas. “Si bien no estuvimos muy lejos, estamos hablando de un 2 o 3%, es un comportamiento que hay que monitorearlo porque de ser constante quizás tengamos que achicar algunas de las obras que tenemos previsto realizar con presupuesto propio”, expresó.

No obstante, aseguró que el ajuste no involucrará a los empleados ni tampoco a los servicios. “Tenemos que seguir prestando servicios de excelencia y debemos pagar en términos como lo venimos haciendo. Somos optimistas pero tenemos la política de no comprometer futuras gestiones de gobierno”, subrayó.

Por último, se refirió a una posible reelección, hecho que consideró precipitado y hasta una falta de respeto hacia los votantes. “La realidad es que la elección va a ser el año que viene, hay que ver cuales son las coyunturas del momento, donde nos encuentra parado, pero bueno todo hace ver que si seguimos de la misma manera podemos pensar en una reelección”, finalizó.