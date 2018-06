¿Relaciones múltiples?: amiga íntima reveló detalles de la vida amorosa de Nahir Galarza

El juicio a Nahir Galarza por la muerte de su novio Fernando Pastorizzo continúa y cada vez aparecen nuevos detalles sobre la historia entre ambos. Hoy declaró en los Tribunales de Gualeguaychú Sol Martínez, quien mantenía una íntima relación de amistad con la acusada y que había protagonizado una pelea con la víctima apenas cuatro días antes de la tragedia.

Martínez, de 19 años, reveló secretos sobre la vida amorosa de su hoy ex amiga. Advirtió que al momento del crimen, la imputada salía con otras tres personas al mismo tiempo, habló de una relación de idas y venidas con Pastorizzo y narró los hechos de esa famosa pelea con el fallecido en la noche del 25 de diciembre de 2017.

En su declaración, Martínez indicó que a fines de último año su amiga estaba saliendo en simultáneo con un joven llamado Joaquín Osorio, con otro llamado Rafael Stefano y con un profesor de la Universidad de Derecho (donde cursaba), de quien no se reveló la identidad.

Según la chica de 19 años, Galarza había tenido un atraso en el período menstrual durante su relación con Osorio y que, a tres meses de la tragedia, había iniciado una nueva relación amorosa con Stefano.

Precisamente, el joven de apellido Stefano habría sido el factor desencadenante de la pelea que tuvieron tanto Nahir como la misma Martínez con Fernando Pastorizzo en la noche del 25 de diciembre, cuatro días previos a la tragedia.

Martínez relató que el inicio de la discusión se generó en el boliche Bikini, cuando Pastorizzo observó cómo Nahir se estaba besando con Rafael Stefano. La joven los vio discutir dentro de la discoteca y luego acudió en ayuda de su amiga.

Así, la joven explicó que Galarza le mostró moretones en los brazos y las piernas, por lo que la propia Martínez decidió increpar y golpear con una trompada a Pastorizzo en el mismo boliche.

Según la declaración, al momento de ese golpe, Pastorizzo se largó a llorar y le respondió que jamás le pegaría a una mujer.

Por su parte, Martínez también hizo referencia a la relación de Nahir con las armas. Comentó que en su momento, la propia Galarza dijo haber hablado con su padre sobre las mismas. Aseguró que el hombre le había advertido sobre el peligro que generaban, pero que ella tenía los conocimientos como para usarlas.

Martínez detalló que en varias ocasiones acudió con su ex amiga a jugar al Paintball (disparos con armas de bolas de pintura) y que Nahir demostró muchas habilidades con sus maniobras.

A su vez, la ex amiga de Galarza se hizo responsable de los mensajes publicados en una red social dos días después del crimen, en los que afirmó haber desconocido las "potenciales actitudes homicidas" de su ex compañera del colegio.

"Es lamentable pero es la verdad, estaba con una asesina y no me daba cuenta. Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así están errados".

"Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación más con él después de eso ¿Ahora soy la culpable también de que Nahir estaba loca? Por favor, gente", fueron los dos mensajes a los que hizo referencia Martínez durante el juicio.