Mirá este video: si te pasó, sos un violador

El video dura ocho minutos. Pero los siete primeros son una lección básica de educación de sexual y de respeto en pareja. Si es no, es no. No hay margen para eso. De lo contrario, es una violación. Y no interesa en qué momento ocurra. Si te dicen que pares, tenés que parar.

El corto "Para", dirigido por Samuel Miró, es doloroso, urgente y didáctico: empieza por sacudirse eufemismos y recuerda que “relación sexual no consentida” es sinónimo de “violación”. Este trabajo cinematográfico se posiciona y le amplía al espectador los puntos de vista, explica el portal El Español.

La chica (Kira Miró) invita al otro protagonista (Alejo Sauras) a subir a casa cuando se están despidiendo en el portal, y él no se muestra muy convencido al principio, pero accede.

Una vez en casa terminan acostándose. Sin embargo, hay un momento en el que ella le pide que pare. Varias veces. Él no le hace caso. Sin palabras, la joven acaba llorando y él reacciona como si nada hubiera ocurrido.

"Aunque la mujer lleve la iniciativa, como en este caso hace Kira Miró, en el momento en el que dice 'no' o dice 'para', el hombre tiene que frenar. De lo contrario, es una violación", ha declarado el director de la película, Samuel Miró, a S Moda.

De esta manera, el director pretende mostrar esas violaciones de las que no se habla, en las que el violador es tu pareja o tu ligue, porque "parece que solo podemos llamarlo así cuando desnudan a una mujer en la calle, la fuerzan sexualmente y la dejan tirada en una esquina", ha explicado.

Una mujer víctima de una violación no tiene por qué ser asaltada en medio de la noche, mientras vuelve sola a casa, no tiene por qué ser acorralada por un desconocido en un callejón sin salida: una mujer víctima de una violación puede ser agredida en su propia casa, en su propia cama, por un hombre con el que ha estado cenando y al que ha estado besando. Una mujer puede ser violada por su propia pareja.

"¿Te ha pasado alguna vez?", pregunta al final el corto: "Eres un violador".