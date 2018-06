Salvador Mazza: Papas denuncian a una maestra de jardín de maltratar a los pequeños

Según el sitio de la Revista Actualidad, al ser informada y solicitada en el lugar, tomó las declaraciones de varios padres, quienes manifestaron un mismo discurso. Lo relatado por los diferentes tutores, como las amenazas, maltratos y castigar además a los pequeños estudiantes encerrándolo en el baño, son datos manifestados por los mismos niños, y que también los conoce la Directora de los Jardines, señorita Dorita, como la llaman, luego de haber tenido una charla con los pequeños y en presencia de dos mamas.

A nuestro medio de comunicación, no se le permitió la permanencia dentro del establecimiento, pese a que es una institución pública. Luego una vez afuera, durante toda la tarde, no nos permitieron el ingreso nuevamente, cuando intentamos ingresar para consultarle a la directora de los jardines si nos brindaba su postura, la maestra cuestionada ingresó y cerró el portón, manifestando que nos quedemos fuera porque ella iba a hablarla. Esperamos, pero no llegó.

Cuando este medio de comunicación fue llamado por la Directora del establecimiento educativo Sra. Sandra Correa, quien expuso la situación y cuestionó el trabajo periodístico que se realizó, como también dejo en claro que pese a ser una escuela pública no se puede ingresar y hacer lo que se quiera, ya que ni a los mismos padres le permiten que se queden en el interior de la institución. Además, dió a entender que lo vertido por los niños puede responder a la imaginación que tienen. La expresión de la docente, demuestra claramente que la presencia del periodismo molesto de sobre manera, aunque ella no niega. También delata la posición que ocupara en esta situación donde claramente se señala a seres menores de edad en estado de vulnerabilidad.

Pese a las fuertes declaraciones de los padres, se tiene conocimiento que la maestra señalada continuaría dando clase y su directora no habría procedido en lo absoluto, solo una sencilla reunión que no logro ninguna satisfacción a los tutores. En tanto, los pequeños seguirán bajo las enseñanzas de la tan cuestionada docente.