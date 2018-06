Abuso de poder y sexo gay: filtran los audios de Martín Liberman

Natacha Jaitt no para: luego de haber protagonizado varios escándalos este 2018, la mediática fue por más. Ahora, filtró unos audios que comprometen al periodista deportivo Martín Liberman, a una chica llamada Romina y a un peluquero, que es amigo en común de ambos. Romina quería conseguir trabajo en la televisión y el peluquero, llamado Leandro, le comentó que el periodista estaba buscando mujeres para sus programas.

"Me lleva al canal, me lo hace conocer, en el mismo canal, me pidió el teléfono y yo se lo dí por si había alguna novedad. Entonces me quiso apretar, de hecho lo hizo, en el camarín, estando los compañeros ahí. Me apretó y no pensé en el momento, me dejé llevar por los nervios y la situación. Más o menos me quería garchar en el camarín, y le dije: ’No por favor, acá no’", comenzó Romina.

La joven explicó que continuaron la comunicación las próximas semanas y que en una de esas charlas le dijo que ’el puesto no era para Fox Sports que era para un futuro programa que el iba a tener’. "Jugó con las ganas que yo tenía de estar en televisión. Lo vi un par de veces en el hotel que él auspicia y con el cuentito de que iba a laburar. Además me quería enfiestar con este amigo en común, peluquero. Me insistía para que haga un trío con ellos".

El peluquero explica en otras notas de voz: "A él le gusta enfiestarse conmigo. La primera vez estuvo con vos y ahora quiere que nos enfiestemos, esa es la realidad. Por eso quiere que vengas a la pelu. Ahora estamos en un asado en lo de Caruso Lombardi, de acá nos vamos a la peluquería y quería que vengas vos. ¿Te venís o no?".



