Foto: el detalle en las piernas de Thalía que enloqueció a todos

Thalía está más activa que nunca. Recientemente la cantantes mexicana lanzó su nuevo álbum llamado "No me acuerdo".

La esposa de Tommy Mottola ha dado cuenta de cada uno de los detalles acerca de su última colaboración musical pero sin dejar de lado su vida personal.

La intérprete de "Amor a la mexicana" compartió una sexy fotografía que enloqueció a sus fans.

La rubia posó sentada plácidamente en lo que parece ser una terraza y lleva puesto un cómodo mini vestido el cual deja al descubierto sus torneadas piernas.

Evidentemente, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar quienes señalan que luce más espectacular que nunca: "qué hermosa eres Thalía", "me encantan tus piernas", "luces súper joven", "me encantas", "hermosas piernas", le escribieron.

La cantante ha demostrado que la edad no significa nada cuando se trata de conservar la figura, pues a sus 46 años, Thalía conserva una silueta estilizada y un aspecto juvenil, ¿no lo crees?