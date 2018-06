Córdoba – Rusia en bicicleta: “Lo más difícil fue el paso de Jama”

El cordobés Lucas Ledezma llegó a Moscú después de pedalear cinco meses. No solamente estará para el Mundial de fútbol, sino que al cumplir los 14mil kilómetros consiguió un terreno para una escuela de Toledo, su ciudad natal. Todavía no tiene entrada para el debut ante Islandia.

Lucas salió el 5 de enero desde Córdoba y llegó a Rusia después de recorrer 14200kilómetros en bicicleta con el fin solidario de conseguir los fondos para construir una escuela para chicos discapacitados en Toledo.

Pasó por 21 países, unió tres continentes y llegó a la plaza Roja de Moscú. Lucas es profesor de educación física.

“Lo más difícil fue hacer el paso de Jama, entre Argentina y Chile, eso realmente fue muy duro al legar a los 4800 metros sobre el nivel del mar. Lo más feo era el viento, que no te dejaba avanzar, la parte de la puna es horrible. Ahí me tocó hacer noche dos veces en pleno desierto, sufrir, llorar, patear arena, patear piedras y carteles porque no podía avanzar. Ahí opté por pedalear de madrugada, en el horario que menos viento había. Así fue como pude ir avanzando”, expresó Lucas.

Este fue el cuarto viaje de Lucas, quien estuvo en el 2014 en Brasil, en el 2015 en la Copa América de Chile y en el 2016 los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. “Lo que me moviliza mucho es la Selección Argentina y también pude sumarle una acción solidaria que es hacer una escuela para chicos con discapacidad en Toledo donde vivo yo”.

El joven de 30 años, partió desde el estadio Mario Alberto Kempes hace cinco meses, los 21 países que recorrió fueron: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, y finalmente Rusia.

Fuente: TyCSports