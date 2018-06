Misas del Milagro: La Iglesia pedirá que se revea la interpretación del fallo judicial

La fiesta del Milagro es una de las tradiciones religiosas más importantes para los salteños. La participación de las instituciones educativas en las misas, para rendir homenaje a los santos patronos, se realiza hace muchas décadas. Sin embargo, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en la disputa por la constitucionalidad de la enseñanza religiosa en las escuelas, prohibió que las prácticas doctrinales sean en el horario escolar.

La disposición del Ministerio de Educación para éste año es que la participación de los alumnos a las misas del Milagro sean a contra turno, con autorización de los padres. Desde la Iglesia Católica pedirán que se revea la situación.

El sacerdote Lucio Ajaya dijo a InformateSalta que ya comenzaron a repartirse las invitaciones, La semana pasada se enviaron al interior y esta semana comenzaron a entregarse en Capital. “Son más de 1.200 las instituciones invitadas al programa del Milagro. Es una invitación, no una obligación, las escuelas siempre le consultaron a los padres si deseaban que los chicos vayan o no a la Catedral”.

Ajaya sostuvo: “Entendemos que la interpretación del fallo puede ser más amplia, teniendo en cuenta la vigencia del calendario escolar aprobado el año pasado, en el anexo, puntualiza que hay una posibilidad de participar voluntariamente de actos religiosos fuera de la escuela, dentro del horario escolar, sin cómputo de falta”.

La visita de las escuelas a la Catedral por las misas del Milagro tiene 65 años aproximadamente, y fue propuesto por Monseñor Tavella. Actualmente son más de 1200 instituciones que visitan la iglesia desde fines de julio, cuando se realiza la entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. Este año, las visitas de las escuelas serán desde el 25 de Julio hasta el 2 de Septiembre.

“El arzobispo Cargnello está enviando una nota al Gobernador pidiéndole una interpretación más amplia al fallo, de tal manera que permita a los chicos que quieran, libremente, participar pero dentro del horario de clases”, manifestó a InformateSalta el sacerdote.

Finalmente, Ajaya consideró que el cambio de modalidad “no significa una complicación para la iglesia, simplemente creemos que no hay necesidad de hacer un cambio porque favorece la participación. Es una instancia formativa, no es simplemente un aspecto religioso. Son experiencias de comunidad que ayudan a los chicos a educarse”.