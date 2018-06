Habló la chofer agredida: “Amo lo que hago pero tengo miedo que me vuelva a pegar”

En un confuso episodio, una chofer del corredor 7E vivió un momento de pesadilla cuando fue atacada por un pasajero que no quería pagar el boleto. La conductora terminó internada con múltiples traumatismos y dislocación de un hombro, producto de la violencia ejercida por el hombre, identificado como Víctor Wilfredo Calla.

De acuerdo al testimonio de la víctima, María Fernanda Aquino, cuando Wilfredo subió al colectivo, pasó de largo sin pagar el boleto. Ella, cumpliendo con su deber, pidió al hombre que abonara.







“Se enojó porque le cobré el pasaje, pero es mi trabajo. El pasó sin saludar y se sentó sin pagar. Le cobré, vino de muy mala manera, pagó el boleto y se sentó. Iba solo”, manifestó Aquino en una entrevista con Multivisión.

Hasta ese momento nada hacía pensar en un desenlace violento. Sin embargo, Wilfredo permaneció molesto durante el viaje. “Pasamos la tercera parada de barrio El Círculo. Él tocó el timbre fuera de la parada, venía insultando y tocando el timbre muy embravecido. Entonces yo freno en donde no era la parada para que se baje. Cuando paro el colectivo él se tira. Puse el freno de mano para ir a verlo, porque es mi obligación ver si necesita asistencia”, relató.

Según contó Aquino, cuando ella caminaba por el pasillo para ver qué le había pasado al hombre, los pasajeros le dijeron que él no se había caído sino que se había tirado. “Le dije ‘¿qué pasó don?’ y me pegó un puñetazo en el ojo, se me tiró encima, nos caemos y cuando él se cae encima de mí se me disloca el hombro”, detalló.

La situación se salió de control, los pasajeros bajaron del colectivo y trataron de asistir a la conductora. “Mis pasajeras me defendieron, me querían levantar pero yo tenía dislocado el hombro, me estaba muriendo de dolor, no quería que me toquen. Donde yo paré había un negocio, la señora vio todo y salió a agarrar al hombre para que no me pegue”.

Aquino indicó que mientras las mujeres la defendían, los pasajeros lo protegían a Wilfredo: “Los hombres los defendían a él. Las pasajeras lo iban a matar si no lo defendían. Una de mis pasajeras estaba filmando todo y la señora del hombre la agarró de las mechas”.

corredor 7ELa chofer deberá permanecer unos días más en el Cenesa y no podrá trabajar por algunos meses. “Amo mi trabajo. Me levanto con un amor tremendo por lo que hago pero me da miedo que vuelva a subir conmigo, que me vuelva a pegar. Soy la primera mujer a la que le pasa, no quiero que haya una segunda. La inseguridad en los colectivos es algo que se vive todos los días”, expresó.