Cuerpo calcinado: Desmienten que el único imputado haya confesado

Así lo confirmó la fiscal penal Claudia Carreras, quien aclaró que Juan Carlos Tejerina Ortega, imputado por el homicidio criminis causa de una persona que aún está sin identificar, se abstuvo de declarar durante la audiencia de imputación. Asimismo, ratificó que sus prendas de vestir no presentaban rastros de sangre.

Carreras, fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados de Orán, aclaró ante declaraciones periodísticas del Secretario de Seguridad de la Provincia, Jorge Ovejero,respecto a la causa que investiga por el hallazgo de un cuerpo calcinado en inmediaciones de la ruta 50, que “el único imputado se abstuvo de declarar durante la imputación en sede fiscal”.

Fiscal Claudia Carreras



Asimismo, sostuvo que durante los allanamientos realizados el fin de semana pasado, se secuestraron, entre otros elementos, cámaras de seguridad que existían en el playón, cuyo análisis se considera de suma importancia para la investigación. La fiscal espera que el Juzgado de Garantías interviniente se expida ante su solicitud para que sean revisadas dichas grabaciones a la brevedad.

Otro aspecto que Carreras consideró prudente aclarar es que se realizaron pruebas de luminol en las prendas de vestir del imputado, las cuales no revelaron presencia de sangre. Respecto a la identidad de la víctima, la fiscal explicó que aún no ha sido posible su individualización pese a que se dieron todas las directivas pertinentes para lograrlo. Remarcó que la investigación sigue su curso y no se descarta ninguna hipótesis.