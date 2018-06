Carreras terciarias: “El cierre y la reconversión son un ataque a la educación superior”

Luego que desde el ministerio de Educación dejaran entrever la posibilidad que el profesorado de Educación Física como de Historia dejaran de dictarse en la provincia, docentes de Capital como del Interior se reunirán mañana, a las 16 horas, en la sede de ATE, sita en Orán y Esteco, para deliberar y decidir sobre cómo defender el derecho a la educación superior y la fuente laboral en la actual etapa de ajuste.

Al respecto, David Pistán, docente de Educación Superior, en diálogo con InformateSalta, aseguró que si bien funcionarios del ministerio de Educación les brindaron un mensaje de tranquilidad y se comprometieron a no cerrar ningún instituto y mantener las ofertas educativas, consideraron que es un discurso muy poco creíble. “No nos deja tranquilos”, manifestaron.

En ese marco, manifestó que tanto el cierre como la reconversión son un ataque a la educación pública y a la educación superior. “No vamos a aceptar ningún tipo de reconversión porque es pan de hoy y hambre de mañana, además no vamos a darle la espalda a toda la sociedad que busca formarse en una carrera, no vamos a dejar solos a los estudiantes en esta lucha”, aseveró.

Además dijo que no aceptan la mentira de que sobran los trabajadores docentes ni tampoco que no hay recursos para garantizar mejor infraestructura ya que de lo contrario no le habrían condonado una deuda millonaria a los sojeros. “Mantenemos la idea de que acá no sobra nadie sino que faltan cargos”, expresó.

Por último, sostuvo que se está atacando a la familia trabajadora, que opta por ir a un terciario y que no puede pagar una carrera a nivel superior en un ámbito privado, ni mucho menos en las universidades. “No tienen argumentos para ningún ajuste ni para quitarle el futuro a los jóvenes achicando la formación superior”, finalizó.