Urtubey sobre la chofer agredida: “Debemos visibilizar el hecho para que no se naturalice”

María Aquino, chofer de la línea 7E del sistema de transporte urbano de Salta, que fue agredida física y verbalmente por un pasajero, recibió hoy la visita Juan Manuel Urtubey en la clínica donde permanece internada. El gobernador salteño se interiorizó de su estado de salud y necesidades.

“Estas cosas no deben seguir sucediendo, debemos visibilizar este hecho porque es la única forma de que esto no se naturalice”, dijo el mandatario, quien agradeció a Aquino por recibirlo.

Por su parte María Aquino se manifestó sorprendida por la repercusión de este hecho, destacó el apoyo de la Autoridad Metropolitana de Transporte y de Saeta, además agradeció la visita del gobernador Urtubey. “Sentí el apoyo de toda Salta”, dijo emocionada.

Contó que no se esperaba la visita del mandatario salteño: “Me sorprendió el Gobernador”, expresó y con respecto a su charla con Urtubey dijo: “coincidimos en que lamentablemente me tocó a mí, pero no puede seguir sucediendo”.

El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos asiste al chofer perteneciente a la empresa Alto Molino. La Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Delito brinda asesoramiento jurídico y acompañamiento psicológico.