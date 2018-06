Máxima despidió a su hermana cantando canciones de Bob Dylan y Bob Marley

La reina Máxima "no tiene consuelo". Así definió a LA NACION uno de los asistentes al entierro de su hermana menor Inés, que se tuvo lugar en el cementerio Memorial, en el kilómetro 47 de la Panamericana, en Pilar.

Sin embargo, se sobrepuso al momento lo suficiente como para no permitir que se le cortara la voz durante un discurso sentido, en el que habló de cuánto amaba a la preferida de sus seis hermanos.

También se animó a cantar una canción con un profundo significado de fraternidad y unión entre todos los hijos de Jorge Zorreguieta: una tema de Bob Marley, que fue interpretado por Máxima, Martín, y las tres hijas de la reina. Luego, continuaron con otra canción conmovedora: " Knockin' on Heaven's Door", de Bob Dylan.

La música era algo que unía a Máxima, Martín, Juan e Inés, los cuatro hijos fruto de la relación entre Jorge Zorreguieta y María del Carmen Cerruti Carricart. Los mayores le habían contagiado a la benjamina de la familia el amor por la música de los 70 y 80 tanto, que en los últimos años, había dado rienda suelta a su pasión por la guitarra y por cantar.

Por eso, no sorprendió a los presentes que el homenaje haya sido musical: en el entierro de su padre, en agosto del año pasado, la reina de Holanda y sus hermanos habían cantado dos canciones: "My Way", la canción preferida de su papá, y "What a Wonderful World". Dos amigos la acompañaron con guitarras.

La ceremonia duró aproximadamente 40 minutos y aunque todos los presentes conservaron la compostura, la familia Zorreguieta no ocultó su profundo desconsuelo. "Estaban todos muy mal, como no entendiendo, con una sensación de desolación. Desconsolados. Sin embargo, Máxima es una mujer muy entera, dentro de lo que es una pérdida tan terrible, se sostuvo y fue todo muy emotivo", contó un allegado a la familia a este medio.

Además de la reina, rindieron homenaje a Inés con sinceras y conmovedoras palabras su hermano Martín y una amiga muy cercana.

Máxima arribó a la Argentina junto a su familia a las 5.28 en el vuelo 701 de la aerolínea KLM, que aterrizó hoy en Ezeiza. A las 13.40 entró al cementerio junto a su marido, el rey Guillermo Alejandro, y sus tres hijas. La procesión comenzó a las 16.20.