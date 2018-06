Sol Pérez tras las críticas se bajó el jean y mostró la cola

Sol Pérez se convirtió sin dudas en una de las más criticadas de la semana después de su aparición en los Premios Martín Fierro.

La elección de su look generó un fuerte revuelo y debate entre panelistas, conductores y diseñadores, que no tardaron en arrojar varias críticas a su vestuario. Sin embargo, Sol no se quedó callada y se defendió de los ataques.

Pero como para cerrar la semana difícil que tuvo que enfrentar, Sol Pérez fue por más y a través de su Instagram Stories lanzó un boomerang en el que se la ve con los jeans bajos en el baño y mostrando la cola.

