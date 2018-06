Lanzan INNPACTA 2018 con el reconocido speaker Calixto Carbone

INNPACTA 2018, se trata de un concurso de ideas con el objetivo de resolver desafíos reales de la industria de bebidas. Trabaja sobre tres ejes importantes: Capacitar a los participantes formándolos en el mundo emprendedor, generar soluciones innovadoras con impacto real y articular, colaborar y sinergizar. Su lanzamiento será esta martes a las 19 en el Teatrino (Aniceto Latorre esquina Alvear).

Con el objetivo de potenciar y motivar a los futuros participantes, disertará el reconocido speaker Calixto Carbone, co fundador de Be Better Hotels. Innovador y creativo con más de 10 años de experiencia en el sector de Turismo y Hotelería, ha incursionado con éxito como Emprendedor en otros sectores y países. Actualmente, asesora y mentorea a Start Ups en Argentina, Chile, Colombia y Puerto Rico, trabajando con programas de incubación privados y estatales.

Por otra parte, este año se suma a la nueva edición 2018 Endeavor NOA, la red que promueve el emprendedurismo y las ideas innovadoras. Serán los encargados de capacitar y asesorar a los concursantes en sus diferentes propuestas.

Los participantes cuyas ideas resulten seleccionadas podrán integrar una Formación Emprendedora. Durante la capacitación se podrán adquirir conocimientos, herramientas y capacidades para desarrollar una mentalidad emprendedora.

El certamen de índole nacional premiará a dos mejores proyectos con un apoyo económico: $100.000 primer puesto y $45.000 el segundo y la posibilidad de viajar a Chile y mentorías durante 6 meses a cargo de Endeavor Argentina.

Los interesados podrán subir sus propuestas hasta el 30 de junio en el sitio www.innpacta.com.ar