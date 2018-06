Descubrí la edad mental que tiene tu pareja según su signo

La fecha de nacimiento de cada persona proporciona información de su cuerpo y etapa de vida en la que se encuentra, por ello es muy fácil de identificar cuál sería la edad mental de cada una según su personalidad y estilo de vida.

Aries: Edad de 1-7 años. Los arianos son los que no han dejado ir su niño interior. Viven todo como si lo estuvieran haciendo por primera vez. Ven el mundo como un parque de diversiones en el cual tienen que aprender lo más que puedan en el menor tiempo posible. Pueden ser inocentes y a la vez egoístas.

Tauro: Edad de 7-14 años. Las personas de este signo se encuentran en el tránsito de la infancia a la adolescencia. Están aprendiendo a conocer cada rincón de sus cuerpo. Suelen ser posesivos y tienden a tener problemas a la hora de compartir. Se toman el tiempo de recolectar recuerdos y los llenan de valor.

Géminis: Edad de 14-21 años. Son los adultos jóvenes del horóscopo. Los geminianos buscan generar relaciones con otras personas, siendo los más sociables entre los signos. Buscan integrarse a los grupos sociales, y aumentar su lista de amistades con frecuencia. Además son impulsivos y cambiantes en su estilo de vida.

Cáncer: Edad de 21-28 años. Los nacidos bajo este signo buscan estabilidad; tratan de crear un sentido de seguridad en su hogar, carrera y relaciones interpersonales. Tienen la necesidad de rodearse de amistades leales y emocionales. Les gusta romper las reglas por periodos cortos y experimentar nuevas cosas que les dejará una lección en el camino.

Leo: Edad de 28-35 años. Son los adultos maduros del zodíaco. Las personas de Leo ya pasaron la página de la infancia, dejaron de esconderse detrás de una máscara porque ya se encontraron. No están para juegos, creen en la ley del "tómalo o déjalo", no creen en las segundas oportunidades. Miran al mundo bajo sus propias reglas y no esperan que el resto se acomode a ellas.

Virgo: Edad de 35-42 años. Las personas de este signo no creen en los juegos, buscan la estabilidad ante todo. Son "los padres" del horóscopo. Ellos son formales al expresarse y son los compañeros fieles que nunca te dejarán ir. Son los protectores, buscan cuidar a las personas que más quieren. Son de encerrarse en sus problemas para no preocupar a los demás.

Libra: Edad de 42-49 años. Es el signo adulto maduro que está pasando justo por la mitad de su vida. Una vez que los librianos se han desarrollado completamente, funcionan mejor cuando encuentran pareja. Sus personalidades funcionan extremadamente bien en dúo.

Escorpio: Edad de 49-56 años. Las personas de este signo es la edad de la crisis de la vida. Ellos están constantemente poniendo todo de sí para alcanzar su poder y potencial al máximo mientras el miedo de la muerte los domina. Los temas que se presentan en su vida es la muerte, la herencia, el renacimiento y la sexualidad.

Los Andespass - Axion Mayo 2018 - 300x600

Sagitario: Edad de 56-63 años. Los sagitarianos representan la etapa donde las personas tienen la capacidad de moverse lejos de las normas sociales, la comodidad y las responsabilidades de la carrera para buscar su propio placer personal.

Capricornio: Edad de 63-70 años. Este signo está para construir un apoyo estructural y seguridad. Sin embargo, esta etapa de vida simboliza una reafirmación de ideas y pensamientos. Durante esta parte de la evolución, una persona trabajará duro para construir cosas que duren. En un sentido de fe para la vida futura.

Acuario: Edad de 70-77 años. Las personas de este signo hacen cosas humanitarias y todo lo que ayude a elevar la consciencia social. Casi alcanzando el fin del ciclo de la vida, los acuarianos regresan con una visión joven que está basada en experiencia y sabiduría. Este signo opera desde la lógica y la inteligencia, lo que les permite ser imparciales y desapegados. Sin embargo, son seres erráticos que combinan todas sus energías para servir a la humanidad.

Piscis: Edad de 77-84 años. Las personas de este signo están aquí para mezclar el alma humana con el universo, y ellos le enseñarán a los demás cómo despegarse de la forma terrenal, por medio de la muerte, que es la única manera de renacer y comenzar de nuevo.