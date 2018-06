Pasó 12 años encerrada porque no querían que tuviera novio

Sucedió en Venado Tuerto. Una mujer de 42 años fue hallada desnutrida y con un fuerte deterioro psicológico, debiendo ser derivada al Hospital Gutiérrez. La denuncia fue realizada por Mirtha, una vecina que hace ya doce años viene realizando denuncias ante los gritos de la mujer, cuya ‘celda’ se encuentra lindera a su casa.

Según trascendió, la mujer fue encerrada por su padre y, tras la muerte de este, uno de sus hermanos (el cual continúa en libertad), continuó con la privación ilegítima. La mujer fue hallada rodeada de sus propios excrementos, desnuda y desnutrida. La policía pudo ingresar al lugar luego que la concejal Liliana Rostom se hiciera cargo de las denuncias presentadas por una vecina.

Desde la Asociación de Mujeres Resilientes de Rosario, Fernanda Serna aseguró: “Esta es la Justicia que tiene Santa Fe. El calvario de M… comenzó hace veinte años cuando el papá la encerró porque tenía novio. Doce años después, cuando muere el hombre, es su hermano Mario quien continúa, argumentando que tenía problemas psiquiátricos“.

Mirtha, la vecina que lleva doce años denunciando la situación, explicó que “en total son seis hermanos. Todos sabían lo que pasaba. Intentaron taparlo pero yo no podía quedarme sin hacer nada. Mi casa se volvió un infierno porque se escuchaba el sufrimiento. Eran tremendos los tormentos que pasaba esa chica“. Según Mirtha, la Comisaría de la Mujer enviaba a la policía, pero “el hermano no les abría la puerta exigiendo una orden de un juez y tampoco lograban escucharse los gritos de Marisa a quien de seguro hacían callar“.

La concejala venadense del partido Nuevo Horizonte, Liliana Rostom explicó al diario La Capital que tomó conciencia del hecho hace una semana: “Enseguida me comuniqué con la psicóloga del barrio y me dijo que estaban trabajando sobre eso, que no hiciera movimientos porque podía complicar la situación” .

Luego de trasladar a la mujer al hospital, la directora municipal de Planificación Social y Territorial de Venado Tuerto, Alejandra Filippetti, declaró ante medios locales, indicando que: “Veníamos trabajando con el Equipo Territorial Municipal en este caso y se pidió al Juzgado de Familia, a la jueza Nancy Grasso, que inmediatamente puso todo a disposición para ingresar a una vivienda para ver en qué condiciones estaba una mujer”.