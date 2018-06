Tevez: "Esperaba estar en el Mundial de Rusia, por eso volví a Boca"

Carlos Tevez es un nombre de peso asociado con la Selección argentina, pero en esta oportunidad lo tendrá que ver desde afuera (lo hará en Los Ángeles, junto a su familia y amigos). Jorge Sampaoli prácticamente nunca lo tuvo en cuenta y quedó fuera de la lista de 23 futbolistas para disputar el Mundial de Rusia 2018.

En una entrevista con Corriere della Sera, el delantero reconoció que uno de los factores por los que retornó a Boca era su anhelo de estar en la Copa del Mundo. "Esperaba estar en el Mundial, había vuelto a Boca desde China por eso; pero luego tuve una lesión muscular y entendí que no lo lograría. Siento que la edad pesa, la recuperación se vuelve cada vez más lenta". Y luego, agregó: "No todos podemos ir al mundo, ¿verdad? Miren a Icardi".

"Icardi es fuerte, pero la competencia es enorme. Dybala e Higuaín no pueden faltar, espero un gran Mundial de ambos", comentó el ex Juventus. Los dos delanteros del elenco de Turín no serían de la partida para el debut ante Islandia.

Pese a que la Albiceleste sufrió hasta la última fecha para sellar su boleto a la competencia, el Apache confía plenamente en los comandados por Sampaoli: "Argentina es favorita, sólo Alemania y Brasil están a nuestro nivel, el Mundial nos lo jugamos con ellos".

Argentina, que integra el Grupo D, hará su debut el próximo sábado ante Islandia. Los otros dos integrantes de la zona son Croacia y Nigeria.

Tevez respaldó a Lionel Messi, la principal esperanza de la Selección: "No creo que sea su último Mundial. Hay que aferrarnos a él en lugar de preguntarnos todos los días si es el mejor de todos o no, eso no tiene sentido. No nacerá uno como el de nuevo muy pronto".

"Estoy seguro de que esta será la Copa del Mundo de Lionel Messi, él tiene mucha ira en su cuerpo, aunque no la muestre", aseveró el ex Manchester United y Manchester City.

En lo que respecta a Boca, desmintió que le haya pedido a Gianluigi Buffon de jugar en el fútbol argentino y reconoció cuál es su cuenta pendiente: "Me gustaría ganar la Copa Libertadores, se lo debo a la gente de Boca".