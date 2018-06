Sigue en pie el paro nacional convocado por Camioneros

El secretario general del Sindicato de Camioneros Hugo Moyano ratificó ayer el paro nacional del gremio para el jueves de esta semana. El sindicalista decidió no esperar a que la CGT se reuniera hoy con el Gobierno y lanzó su propia huelga, indicó Perfil.

En una conferencia de prensa, Moyano confirmó que el paro será por 24 horas, en reclamo de un aumento salarial del 27%. "Ratificamos el paro de este jueves. Si el sector empresario no da el 27%, vamos a hacer una medida de fuerza", sostuvo el líder sindical. No obstante, remarcó que durante la jornada de protesta no bloquearán el tránsito con piquetes y tampoco incluirá movilizaciones.

En ese sentido, cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había anticipado que el Gobierno "utilizará la fuerza pública" si fuera necesario para evitar bloqueos de los camioneros: "No es como dice esa señora, no vamos a cortar rutas". "Los camiones se quedarán al costado de la ruta o en estaciones de servicio. No vamos a hacer nada que no corresponda", aseveró. La medida de fuerza -que arrancará a las 00:00 del jueves próximo- "incluirá a todas las ramas, como recolección de residuos, transporte de caudales, combustibles", anticipó Moyano.

Entre los pedidos gremiales está una norma anti-despidos, la reapertura de paritarias y eliminación de topes para las negociaciones en curso, eliminar Ganancias en los aguinaldos, devolución de fondos para obras sociales y un compromiso expreso de que no habrá nuevos intentos de modificar la Ley de Contratos de Trabajo. Y agregaron: "Como no negociamos la dignidad, el jueves 14 llamamos a parar y hacer abandono de tareas y, a partir de las 15:00, a movilizarnos hacia la Plaza de Mayo".