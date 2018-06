Salta busca generar recursos a través del cobro de impuestos al comercio electrónico

El Poder Ejecutivo de Salta presentó una iniciativa que apunta a modificar los artículos 15, 17, 18, 20 bis, 110, 111, 159, 162 y 172; e incorporar los artículos 76 bis y 173 bis en el Código Fiscal, sumando al ámbito material del Impuesto a las Actividades Económicas el comercio electrónico ejercido por los sujetos que venden bienes y/o servicios en nuestra Provincia a través de medios digitales.

Cada vez es más común entrar a diversos sitios web en busca de electrodomésticos, artículos para el hogar, vestimentas, pasajes aéreos, entre otros artículos. Aunque Salta está muy atrasada en lo que respecta a comercio electrónico, los salteños consultan diversas páginas nacionales e internacionales para efectuar sus compras.

El diputado Julio Moreno manifestó al respecto “me parece bien porque hay muchas operaciones que se realizan por internet y no pagan impuestos en la provincia. Hay un criterio a través del cual se pagan impuestos en el lugar de donde se hace la operación. Quien compra y vende en Salta paga impuestos en Salta, pero cuando se hacen compras a otras provincias o al exterior, con una operación por internet, no pagan”.

Moreno señaló a InformateSalta la importancia de grabar las operaciones de compra venta que se hacen desde Salta. Sostuvo que cuando una compra a través de internet, uno paga con tarjeta de crédito o débito, esa operación no se registra en la provincia, no se la conoce. Cuando hace una compra a un comercio de Buenos Aires, hace el depósito a la cuenta de ésa provincia. En Buenos Aires sí van a pagar impuestos y no en Salta.

Moreno indicó que se estima que la provincia pierde 40 millones de pesos al año con éstas operaciones. “Salta no se entera de esas transacciones. Es un vacío legal donde con ésta ley, se va a poder contar con una herramienta para solicitar a las tarjetas de crédito y a los bancos la información de operaciones que se hicieron desde Salta para exigir el cobro de impuestos a las empresas que hicieron la operación”, expresó el legislador.