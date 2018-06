Tecno: ¡Estos son los juegos que se vienen y nos van a volver locos!

Todos amamos los videojuegos, ya sea desde los tradicionales 8bits de Atari, hasta los modernos gráficos de la PS4. Para todos los fanáticos, el evento “E3” se está desarrollando en Los Ángeles, contando con la participación de las principales empresas de juegos, las cuales presentan los adelantos de sus nuevos productos, los cuales prometen volvernos locos.

Dos de las empresas más importantes en videojuegos, al nivel de compañías como Ubisoft y Nintendo, son Microsoft y Sony, las cuales desplegaron ante un público entusiasta lo que se viene para PlayStation 4 y Xbox One. ¡Te compartimos los adelantos! ¿Cuál vas a elegir vos?

Shadow of Tomb Raider (XBox):



KINGDOM HEARTS III (Xbox y PS4):



HALO INFINITE (Xbox):



The Las of Us II (PS4)



Resident Evil 2 (PS4)



Marvel's Spider-Man (PS4):



Destiny 2: Forsaken (PS4):