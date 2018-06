Los hermanitos rescatados de un incendio perdieron hasta las zapatillas

Una vela provocó que se su casa de barrio Santa Lucía se prendiera fuego y no pudieron salvar absolutamente nada. Su familia organizó una campaña que busca recolectar calzado, ropa y útiles escolares para los pequeños.

Un voraz incendio, provocado por una vela que cayó sobre un colchón, en una vivienda de barrio Santa Lucía, en la zona suroeste de la ciudad, dejó a tres hermanitos con lo puesto. Afortunadamente pudieron salvar su vida pero ninguna de sus pertenencias y por ello su familia organizó una campaña solidaria en la que se recolecta ropa, útiles escolares, pero sobre todo zapatillas.

Florencia, madrina de una de las damnificadas y propulsora de la acción, contó a InformateSalta que en el momento en que se inició el fuego, su ahijada estaba a cargo de sus hermanos ya que su madre había salido a trabajar.

“Se durmieron con la vela prendida y lamentablemente se terminó de consumir y se prendió fuego todo, no les quedó nada, se quedaron con la ropa puesta. Los vecinos los ayudaron a salir porque se estaba incendiando todo, es más, el hermanito de ella estuvo internado por el tema de que aspiró monóxido de carbono,” dijo a este medio.

En este sentido, dijo que lo que más necesitan son zapatillas talle 37 y 34 -35 para los dos varones y 35 para la niña de 7 años. Las donaciones se recibirán en calle 14, medidor 45 (apenas se pasa el puente nuevo, frente a una cancha) barrio Santa Lucía.

“Mis abuelos recogieron a mi ahijada, se quedó aquí, y los están ayudando porque no tienen frazadas, no tienen nada, así que nosotros hacemos lo que podemos. Como está la situación económica, volver a comenzar con un incendio porque se les quemó absolutamente todo, creo que no es fácil, aun teniendo trabajo, volver a arrancar de nuevo. Es un sacrificio muy grande, más que nada por los chicos. Nos preocupa por el tema de que hace mucho frío,” finalizó.