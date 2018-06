Forzaron la cerradura y se llevaron 70 mil pesos de un camión

Alrededor de las 16 horas, robaron 70 mil pesos de un camión que estaba estacionado sobre Avenida Durañona, en el Parque Industrial de Salta. Su dueño se había retirado a cargar combustible en otro vehículo y cuando regresó se dio con que la cerradura estaba forzada, le faltaba dinero, herramientas y el estéreo.

“Me robaron un montón de veces, en la puerta de mi casa, inclusive en este camión, pero acá es la primera vez. Me dijeron que no hay ninguna cámara que enfoque a donde estaba el camión. Me faltan pedazos de la cerradura así que la destruyeron,” dijo el hombre a DNI Salta.





Se trata de un camión Scania, doble acoplado, que realiza tareas de reparto para la empresa de limpieza Santiago Sáenz y lo que llama la atención es que el atraco se produjo a plena luz del día y con gran movimiento de gente y vehículos, pero nadie vio nada.

Trabajan en el lugar personal policial y peritos del CIF a los fines de dar con el o los causantes del robo.