Habló el arquero del “Albo” que atajó un insólito penal

Facundo Abraham, la joven promesa de Gimnasia y Tiro que se destaca en los tres palos, tomó notoriedad el último fin de semana luego de tapar un tiro desde los 12 pasos de una forma pocas veces vista en el empate sin goles ante Cachorros por la Liga Salteña.

“Ese penal tendría que haberse pateado de nuevo. El árbitro me pidió que vaya para atrás cuando siento el pitazo y comienzo a girar para acomodarme. En ese momento el jugador de Cachorros pateó y lo ataje”, afirmó el portero que comenzó su carrera a los 8 años en la escuelita y pasó por todas las categorías hasta llegar al anual.

El portero, en diálogo con InformateSalta, aseguró que está preparado para ocupar un lugar en la primera del “Albo”. “Nosotros (en referencia a sus compañeros) ya estamos listos para jugar. En 2017 estuve entrenado con el equipo de Bianco y estuve en el banco de suplentes”, afirmó.

El guardameta comentó sus primeras incursiones en el plantel de primera. “Bianco me subió y hasta hice la pretemporada con ellos. Después llegó Rueda y nos bajó de nuevo. Luego fue el turno de Botella y me incorporó. Con la llegada de Riggio se decidió por tres arqueros y quedé afuera. El “Tano” habló conmigo y me explicó”, relató.

El joven explicó que para ganar ritmo futbolístico se fue a jugar el Federal “C” en el equipo de 125 viviendas en Güemes. “Tuvimos un buen torneo pero por un punto quedamos afuera de la clasificación”, se lamentó.

Asimismo señaló que hoy los arqueros no atajan con la experiencia. “Eso ya no existe. Lo que realmente vale es estar preparado y tener condiciones”, dijo.

Facundo Abraham está listo para saltar a la primera de su amado club, Gimnasia y Tiro. El camino ya lo recorrió. Ahora tendrá que esperar la anhelada convocatoria por parte del cuerpo técnico.