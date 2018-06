La mejor bandera para alentar a la selección en Rusia lleva sello salteño

¿Qué son trece mil kilómetros para alguien movido por la pasión? Ni el Atlántico, ni el frío, ni el idioma pueden frenar a quienes tienen recorriendo sus venas la euforia que provoca la celeste y blanca. Es por eso que, a pesar de las distancias, los costos, y cualquier dificultad, miles de argentinos tomaron la decisión de acompañar a nuestra Selección en uno de los destinos más recónditos donde nos toca jugar.

Entre el contingente argentino que armó las valijas, encontramos a Germán Pardo, un joven salteño que ya se encuentra en Rusia y que junto a dos amigos pusieron manos a la obra para llevar a Moscú una bandera para alentar a Argentina.

Los artistas que pusieron manos a la obra fueron Esteban Quiroga y Juan Carlos Flores, ambos son estudiantes del Profesorado en Artes Visuales del Tomás Cabrera y se dedican al dibujo y la pintura. En diálogo con los artistas pudimos conocer detalles del proceso que significó la creación de esta bandera de tres metros que ostenta el rostro de Lio Messi con gran detalle.

Fueron aproximadamente seis días los que Esteban y Juan Carlos destinaron para pintar el “trapo” que Germán Pardo llevó a Rusia. “Trabajamos siete horas diarias, salvo el último día que pasamos la noche haciendo los últimos detalles y ahí nomás la llevamos al aeropuerto, porque nuestro amigo viajaba a las 5 am”, explica Esteban Quiroga, uno de los involucrados. Así como pudo explicarnos, es la segunda gran bandera en la que trabaja junto a su colega Juan Carlos Flores: “Son los primeros pasos de un proyecto de aerografía que se llama S/N. Es el primer gran proyecto de nuestra página. Es una técnica que empezamos a usar hace relativamente poco tiempo”.

Detalle a detalle, Esteban y Juan Carlos lograron una bandera que impacta a cualquiera que la mire. En ella se puede ver el fondo celeste y blanco y un retrato realista de Leonel Messi con la leyenda “Vamos Argentina”.

La bandera, en Rusia

Luego del proceso de Esteban y Juan Carlos, llegó el momento de despedir su creación. El “trapo”, ya en manos de Germán Pardo llegó a sus primeras escalas, Buenos Aires y Londres, antes de arribar a la tierra de los zares.

Una vez llegado a Rusia, Germán no dudó en sacar a pasear aquella bandera con la que recorrerá los estadios donde juegue la selección. Así como pudo compartir en videos, los argentinos que se encuentran en Rusia alientan a la selección en las calles y bulevares de la ciudad. De esta forma diferentes fanáticos ya se acercaron para fotografiarse con la bandera que días atrás pintaban Esteban y Juan Carlos en una habitación, en alguna casa de Tres Cerritos.

Al ser consultados por sus deseos y expectativas, los artistas no dudaron en compartir un mismo deseo: que el “trapo” llegue a manos de Lio Messi y le estampe su firma. “La idea es que la bandera recorra Rusia y la gente pueda apreciarla. Nos sorprendió que nuestro amigo empezó a hacer transmisiones en vivo y vimos cómo la gente se acercaba a la bandera para fotografiarse. Fue sorprendente y no deja de emocionarnos un montón”, explica Esteban, a lo que añade: “Nuestro sueño es poder firmar la bandera con Messi, sería lo máximo que él la vea y la firme, es nuestro objetivo más importante, un deseo que tenemos. Aunque, si no se da, con el hecho de haber llegado a Rusia estamos muy contentos”.

Sobre los Artistas

Esteban Quiroga, tiene 35 años y se dedica al arte en general. Dice que su fuerte es el dibujo y pintura, ya sea tradicional o digital. Se dedica a esto hace ya algunos años, realiza caricaturas y desde hace 2 años y medio comenzó a dedicarse al tatuaje.

Por su parte, Juan Carlos Flores tiene 30 años, también estudia en el Profesorado de Artes Visuales, lugar donde se conoció con Esteban. En cuanto a lo plástico se dedica al dibujo, la pintura y la escultura con diferentes materiales. También hace persecución y malambo. Comparte con Esteban el arte, y la idea de que la constancia en la práctica son la clave para crecer profesionalmente.