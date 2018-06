Vuelco en Ruta 21: Los trabajadores del camión viajaban en la caja a diario

Dos de los lesionados manifestaron haber vivido momentos muy desagradables al ver a sus compañeros aplastados y no poder hacer nada. Impotencia y desesperación entre la víctimas del siniestro vial.

Esta mañana, más de 30 trabajadores cayeron de un camión al este perder el control y caer en una zanja. Uno de los trabajadores que viajaba en el rodado, en diálogo con AM 840, manifestó que venía en la caja con otros compañeros y que no lograron ver que pasó. "La caja venía tapada con una carpa o plástico. Nosotros veníamos adentro todos parados, no sabemos cómo paso, si ha sido una mala maniobra del chofer” explicó.

Relató que todos los días son transportados bajo esta modalidad para realizar la cosecha de ají en la finca ubicada en San Agustín. En la jornada de hoy, la caja iba llena cuando se precipitaron.

“Me golpeé la espalda y la pierna, mucha gente muy, muy golpeada. En ese momento no sé quién abrió la puerta, había mucha gente apretada ahí, no sabían cómo salir. Desesperados ahí” manifestó.

En tanto, entre los 23 que esperaban ser atendidos en la carpa de SAMEC, se encontraba otro trabajador que dialogó con Radio Vos , quien dijo: “Fue feo porque uno estaba adentro y saber que había gente debajo de uno y que le faltaba el aire. Es feo”

El muchacho carrileño, agregó que trabajan a diario en la cosecha de ají, y que le pagan por kilo $3. “Los del Carril entramos a la mañana y salimos a las 17. Hacemos de 80 a 100 kilos diarios” dijo al ser consultado por la jornada y la paga.