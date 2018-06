Aborto: ¿Qué dicen, afirman, critican y creen los diputados?

Sigue adelante el debate en la Cámara de Diputados de la Nación, donde los legisladores están expresando de manera candente sus posiciones sobre el proyecto que busca la legalización del aborto en la Argentina. Distintas son las voces de los diputados, todas variadas y con distintos ideales, que están formando parte de una sesión que tienen a toda la sociedad atenta ante la resolución, la cual se espera se realice durante la madrugada.

¿Qué están diciendo los diputados? José Ignacio De Mendiguren, del Frente Renovador, definió su voto a favor de la despenalización. “Votaré a favor de la ley. Mis convicciones son mías, guían mi vida. Pero mis convicciones no son la verdad. La verdad es lo que ocurre y mi obligación como diputado es trabajar para transformarlo", expresó.

Alejandro García, de Cambiemos, indicó que también va a votar a favor, que votará “el dictamen de mayoría de interrupción voluntaria del embarazo. Valoro que el respeto a la diversidad de opiniones en Cambiemos sea un ejercicio y no un mero slogan".

El diputado oficialista Daniel Lipovetzky, respaldó el proyecto e instó a sus pares a decir "nunca más a la muerte por un aborto clandestino", mientras se preguntó si se va a "mantener la legislación de 1921 o tenemos que cambiarla en la Argentina de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer".

Por su parte, el diputado salteño Alfredo Olmedo cuestionó con dureza el proyecto y pidió hacer "un cementerio para víctimas del aborto" si se aprueba la ley, recalcando su posición en contra. "Tendrán que cremar a los chicos para que no hagan negocios con los muertos. De qué respeto me hablan 'Ni una menos' si ya están matando las propias mujeres", agregó.

Gustavo Saadi era unos de los diputados del grupo de los “indecisos”, que finalmente se inclinó por el no. El legislador de Catamarca aseguró que respeta y valora el trabajo de los legisladores que acompañan la medida, pero planteó dudas sobre ella: "Cuando veo este proyecto de ley creo que tampoco soluciona lo que es el derecho de esa persona por nacer. Se me hace muy difícil acompañar este proyecto, pero sí creo que en este recinto estamos todos de acuerdo que el aborto es una situación no deseada por nadie”.

Martín Lousteau, dirigente de ECO, dejó claro su apoyo al aborto legal y analizó que los que se oponen al proyecto lo hacen por el valor de la vida como valor absoluto. Opinó que es algo que “suena bien y para la religión puede ser así, pero en la práctica no es así en ninguna sociedad del mundo”.

En cambio, el presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, dio un encendido discurso en contra del aborto y cuestionó: “No venimos a discutir sobre despenalización, este proyecto es una legalización irrestricta”. También, desmintió que se trate de un debate sobre salud pública porque los ministros del área no tienen esa preocupación.

Del mismo modo, la oficialista Gabriela Burgos abrió su discurso con un "palo" al kirchnerismo, al criticar a los que "durante muchos años no quisieron tratar" la legalización del aborto. La diputada justificó además su voto en contra y manifestó: "Soy mujer, defendí los derechos de las mujeres, pero no considero que voy a hacer más mujer por prohibirle la vida a alguien. En eso no acompaño".

La diputada del interbloque Cambiemos, Carmen Polledo, fue una de las coordinadoras de las exposiciones en comisión y la primera en pronunciarse en contra del proyecto. "Hay vida desde el momento de la concepción. El embrión no es un órgano de la madre", manifestó en su exposición.